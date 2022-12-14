Как в Беларуси за месяц изменились цены на те же товары в том же магазине 14.12.2022, 10:43

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Ценное наблюдение.

Intex-press каждый месяц отслеживает цены на продукты и непродовольственные товары первой необходимости в одном и том же магазине города Барановичи, чтобы горожане могли оценить реальный уровень инфляции.

Мониторинг журналисты ведут по товарам, которые жители Барановичей покупают регулярно: таких в списке набралось 22 позиции. А «снимаются» ценники в одном и том же магазине каждый месяц.

В этом месяце журналистам пришлось заменить еще одну позицию: из продажи в торговом заведении, где ведется мониторинг, пропал творог «Савушкин» клинок 1%-й, и был взят творог той же марки, но двухпроцентный.

Белстат объявил о рекордном снижении цен в Беларуси в ноябре. А что происходило с ценами в наблюдаемом магазине?

На многие продукты – гречку, курицу, свинину, молоко и муку – цена осталась прежней.

Но были в списке и подорожавшие. Больше всего за месяц вырос ценник на лук – сразу на 40%. Также в тройку вошли огурцы (плюс 15%) и картофель (плюс 13%).

Подешевело растительное масло (минус 5,4%), а также хлеб и макароны – на 2,2% и 0,75% соответственно.

Что касается непродовольственных товаров, то тут ни одна из позиций не ушла в минус. Цена на часть товаров из нашего списка осталась прежней, а что-то – подорожало.

Больше всего прибавили за месяц в цене туалетная бумага (плюс 29%) и средство для мытья посуды (плюс 25%).

В ноябре общая стоимость корзины потребителя (без учета товаров, которых не было в магазине на момент мониторингов в ноябре и декабре) составила 101,98 рубля. В декабре она немного выросла – 104,35 рубля.

Таблица. Как изменилась стоимость товаров, в руб.

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