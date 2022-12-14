Атака дронов на Киев: стали известны новые детали 14.12.2022, 10:55

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Количество сбитых беспилотников «Шахед» возросло.

В Киеве и области сегодня, 14 декабря с самого утра раздается воздушная тревога из-за атаки дронов. Уже больше десятка вражеских целей удалось сбить.

Все что известно об атаке дронов на этот момент - собрало РБК-Украина в материале.

Воздушные силы Украины подтвердили сбитие 10 дронов.

«14 декабря ночью российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131», - говорится в сообщении.

По данным военных, ударные БПЛА летят по направлению к восточному побережью Азовского моря.

«Радиолокационными средствами обнаружено более десяти барражирующих боеприпасов. В настоящее время зенитными ракетными подразделениями и другими огневыми средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уже уничтожены десять «Шахедов» противника!» - сообщили военные.

Впрочем, в Воздушных силах предупреждают, что по состоянию на 8:10 боевая работа еще продолжается. Поэтому граждан призывают соблюдать правила безопасности в регионах, где объявлена воздушная тревога.

Как сообщили в КМВА, по состоянию на 08:00 ПВО сбила над Киевом и в области 11 дронов «Шахед».

Тем временем в Офисе президента Украины опубликовали первые фото последствий атаки дронов.

«Спасибо силам ПВО за работу! В результате утренней атаки на Киев и область в столице повреждены 2 админздания, в селе Вишневое - частный дом. Опасность еще не миновала! Оставайтесь в укрытиях!» - написал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

Как сообщила СМИ пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага, в результате падения обломка от дрона в Киеве люди не пострадали.

Что касается повреждений, то власти уже ранее сообщили, что предварительный обломок от дрона повредил два админздания в Шевченковском районе. Отметим, что о взрывах в Шевченковском районе писал и мэр Виталий Кличко.

В самом районе столицы силами ПВО сбито 10 «Шахедов».

При этом глава Киевской области также предупредил о утренней атаке на регион.

«Утро в столице и Киевской области началось атакой РФ дронами-шахедами. Большинство беспилотников сбиты силами ПВО в области. Воздушная тревога продолжается. Опасность остается. Находитесь в укрытиях. Россия продолжает энерготеррор страны. Но мы становимся сильнее каждый день», - написал Алексей Кулеба.

Украинские правоохранители показали обломки сбитого иранского дрона «Шахед». Их обнаружили в Киевской области.

Об этом сообщает Telegram начальника ГУНП в Киевской области Андрея Небитова.

«Сбитый вражеский шахед обнаружили в одном из районов Киевской области На месте работают полицейские. Спасибо силам ПВО за отличную работу!» - написал он под фото.

На 10.47 (по Минскому времени) стало известно о сбитых украинскими ПВО 13 «Шахедах».

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