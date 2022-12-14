Одна из самых популярных игр не будет доступна в Беларуси 14.12.2022, 11:03

В компании отметили, что не знают, изменится ли ситуация в будущем.

Вчера издатель видеоигр Blizzard официально подтвердил, что их хeдлайнер – ролевая игра Diablo IV – официально не будет доступна для покупки и запуска на белорусских учетных записях.

В компании отметили, что не знают, изменится ли ситуация в будущем. ActiBliz остановила продажи в России и Беларуси странах в начале 2022 года. По этой причине пользователи из этих стран не могут предзаказать Diablo IV напрямую, хотя в других регионах уже есть возможность заранее приобрести тайтл.

Новинку Blizzard Entertainment можно активировать на российских и белорусских аккаунтах, получив игру в подарок с зарубежной учетной записи. При этом в этих странах недоступна даже страница тайтла — получится ли ее запустить после релиза без каких-либо ограничений, неизвестно.

В рамках The Game Awards 2022 представители Blizzard назвали точную дату выхода Diablo IV. Релиз игры запланирован на 6 июня 2023 года.

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