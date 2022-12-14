Британская разведка рассказала, что стоит за нападками Гирикина на командование РФ 1 14.12.2022, 11:00

1,130

Игорь Гиркин

В России распространяются слухи об увольнении начальника генштаба Герасимова.

В медийном поле России снова всплыл бывший главарь террористов «ДНР» Игорь Гиркин, заявивший о «кризисе стратегического планирования» российского командования в войне против Украины. Критические высказывания Гиркина свидетельствуют о бурных прениях по поводу ведения войны, которые продолжаются в сообществе безопасности РФ.

В то же время в российских медиа появились слухи о якобы увольнении начальника генштаба РФ Валерия Герасимова, напряжение между фракциями военной иерархии в РФ растет. Об этом говорится в аналитической сводке министерства обороны Великобритании.

Там обратили внимание на возвращение в медийное пространство экс-главаря террористов ОРДО Игоря Гиркина, который сразу же начал критиковать военное командование РФ и его действия в войне против Украины.

«6 декабря 2022 года Игорь Гиркин, известный российский националист и бывший офицер военной разведки, заявил, что провел два месяца в составе батальона «ДНР» на передовой. Он сказал, что его последний опыт обнаружил «кризис стратегического планирования» в операции России в Украине», – указано в сообщении.

В британском оборонном ведомстве также обратили внимание на то, что Гиркин высмеивал нынешний акцент российской армии на строительстве крупных позиционных оборонительных сооружений – в частности, использование бетонных пирамидок, известных как «зубы дракона», – подвергая сомнению их полезность в современной войне.

«Его комментарии подчеркивают бурные дебаты по поводу ведения войны, которые продолжаются в сообществе безопасности России», – отметили в МО Британии.

В то же время британские аналитики упомянули слухи об увольнении начальника российского генштаба Валерия Герасимова. Эти слухи также свидетельствуют о конфронтации в РФ, достигающей верхушки военного командования страны-агрессора.

«Слухи, распространяющиеся в социальных сетях в течение последних 48 часов о том, что начальника Генштаба России генерала Валерия Герасимова могли уволить, невозможно проверить. Однако напряжение между фракциями, вероятно, распространяется на верхушку военной иерархии России», – констатировали в оборонном ведомстве Британии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».