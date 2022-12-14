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Глава Житомирской ОВА предупредил о возможной повторной атаке дронов

  • 14.12.2022, 11:07
Глава Житомирской ОВА предупредил о возможной повторной атаке дронов
иллюстрационное фото

Воздушные тревоги объявлены в Киеве, Киевской и Житомирской областях.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко 14 декабря в Telegram предупредил о возможной повторной атаке дронов за утро.

«Воздушная опасность продолжается. Возможна вторая волна атаки беспилотников. Оставайтесь в укрытиях!» – написал Бунечко.

Сегодня утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе столицы. Там обломок от одного из дронов повредил два админздания.

По данным городского головы, в Киеве и Киевской области силы противовоздушной обороны сбили уже 10 дронов-камикадзе Shahed.

По состоянию на 8.00 воздушные тревоги объявлены в Киеве, Киевской и Житомирской областях.

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