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Политзаключенная Ольга Класковская вышла на свободу

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  • 14.12.2022, 11:08
  • 2,570
Политзаключенная Ольга Класковская вышла на свободу
Ольга Класковская

Она полностью отбыла свой срок.

Политзаключенная и экс-журналистка «Народной воли» Ольга Класковская вышла на свободу из Гомельской колонии.

Она, как сообщают правозащитники, полностью отбыла свой срок.

Напомним, в декабря 2021 года Ольгу осудили за участие в протестах в 2020 году, в январе 2022 — за комментарий в адрес брестского милиционера. Ее приговорили к 1,5 годам «домашней химии».

За все время в неволе Класковскую неоднократно помещали в карцер и в помещение камерного типа.

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