Политзаключенная Ольга Класковская вышла на свободу

Политзаключенная Ольга Класковская вышла на свободу2
- 14.12.2022, 11:08
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Она полностью отбыла свой срок.
Политзаключенная и экс-журналистка «Народной воли» Ольга Класковская вышла на свободу из Гомельской колонии.
Она, как сообщают правозащитники, полностью отбыла свой срок.
Напомним, в декабря 2021 года Ольгу осудили за участие в протестах в 2020 году, в январе 2022 — за комментарий в адрес брестского милиционера. Ее приговорили к 1,5 годам «домашней химии».
За все время в неволе Класковскую неоднократно помещали в карцер и в помещение камерного типа.