В Новой Каховке русские мародеры попали на видео, угоняя авто 3 14.12.2022, 11:15

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Оккупанты опозорились, готовясь к «жесту доброй воли».

Оккупационная армия РФ грабит украинские территории, из которых ВСУ еще не успели ее выгнать.

В Новой Каховке группа российских военных попалась на угоне автомобиля местного жителя. Преступление сняла камера видеонаблюдения вечером 12 декабря.

Оккупанты прекрасно понимают, что недолго им осталось орудовать на левобережной части Херсонской области. Они массово занимаются мародерством на захваченных территориях, готовясь к скорому «жесту доброй воли».

В краже участвовали 4 российских солдата. На видео попало, как один из российских солдат прикладом разбивает стекло боковой двери «легковушки», после чего машину похищают.

Отметим, что военно-политическое руководство РФ не только не наказывает российских солдат за мародерство на территории Украины, но даже поощряет к такому поведению. Недавно «военкоры» РФ открыто призывали армию к грабежам и мародерству в Херсоне перед сдачей города.

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