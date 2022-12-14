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«Мы заплатили деньги, и немалые, а никто не реагирует»

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  • 14.12.2022, 11:26
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«Мы заплатили деньги, и немалые, а никто не реагирует»

Дальнобойщики возмущены ситуацией на белорусско-литовской границе.

У пункта пропуска «Привалка» на белорусско-литовской границе в последний месяц появилась не одна, а целых две очереди из фур. В одной стоят большегрузы, которые имеют платные пропуска на проезд без очереди, в другой – все остальные.

Но в платной очереди машин почти в три раза больше, чем в обычной. Почему сложилась такая ситуация, рассказали дальнобойщики.

Платная очередь длиннее

На подъезде к пункту пропуска «Привалка» в последний месяц можно видеть нетипичную картину. Первое, что бросается в глаза – это стоящие на левой обочине фуры, хотя обычно большегрузы выстраиваются по правой стороне дороги. А на третьем километре от границы они припаркованы уже по обеим сторонам.

«На левой обочине стоят фуры по пропускам. Это те, кто в начале года покупал пропуска в Госпогранкомитете в надежде, что будут быстрее ездить и больше зарабатывать. Цена пропуска – 1500 евро в год. Получилось, что стало слишком много машин с пропусками, и очередь из пропусков в несколько раз больше, чем простая», – объясняет дальнобойщик.

Максим в начале года тоже купил пропуск, дающий право на проезд без очереди, но уже более двух суток ждет въезда на границу. Его машина проехала только половину пути к погранпункту.

Просят пускать больше платных машин

По словам дальнобойщиков, когда появились две очереди, пограничники стали пускать на границу фуры в отношении 3 или 4 платных к одной бесплатной. Но водители уверены, что это очень мало. В итоге им приходится проводить в очередях на въезд в ЕС практически столько же, сколько проводят машины, которые ничего не платили. И здесь они видят недоработку сотрудников пограничного ведомства.

«Мы заплатили деньги, и немалые, а никто не реагирует. Как-то сотрудница-пограничница мне сказала, мол, вы обращайтесь туда, где купили пропуска. А мы их в Погранкомитете покупали. Я тогда позвонил, пожаловался, и после звонка целую смену нас пропускали по схеме семь платных и один бесплатный. Движение в нашей колейке ускорилось. А потом – снова по-старой», – рассказал дальнобойщик Павел.

Примерно такое же недовольство высказывали и другие водители фур с пропусками. Кто-то из них работает на себя и, стоя в очереди, теряет время и деньги, кто-то теряет в зарплате, а фирма не выполняет ожидаемый объем перевозок. Дальнобойщики говорят, что вопрос с платной очередью нужно решать и пропускать больше машин с приоритетом.

С другой стороны, есть водители из бесплатной очереди, которых нынешняя схема пропуска вполне устраивает.

«Если пограничники начнут пропускать семь-восемь платников и одного бесплатника, тогда наша очередь будет двигаться в два раза дольше. Придется здесь стоять больше недели. Мы тоже хотим быстрее пересекать границу», – поделился мнением водитель одной из фур на правой бесплатной обочине.

Слишком много пропусков?

Водители большегрузов говорят, что фуры с годовыми пропусками на внеочередной въезд в пункт пропуска могут пересекать границу только в нескольких погранпереходах, где нет системы электронной очереди. На литовском направлении это «Привалка» и «Видзы», но большинство с пропуском приезжает именно в гродненскую «Привалку».

В прошлые годы водители большегрузов, у которых не было пропусков, жаловались, что из-за фур с приоритетом они слишком долго стоят в очередях. Такая картина на границе, когда платная очередь в разы длиннее бесплатной, наблюдается впервые.

«Просто продали слишком много пропусков. И проблема появилась в конце года, когда всегда через границу едет слишком много фур. Все стараются сделать заказы по старым ценам и по старым контрактам. Потому что неизвестно, как будет в новом году», – говорит дальнобойщик Андрей, добавляя, что еще в октябре и сентябре большегрузы с пропусками сразу ехали к пограничному шлагбауму.

Дежурят у перекрестка

Водители рассказали, что общая беда погранпереходов, на которых нет электронной регистрации, – это живая очередь, в которую очень легко вклиниться. Дальнобойщики, которые дежурили на перекрестке, объяснили, что им приходится дежурить здесь, чтобы следить за порядком. Чаще всего – по ночам, когда начинается активное движение машин на границу.

«Сюда можно было бы поставить машину ГАИ или пограничников, чтобы кто-ко следил за порядком в очереди», – предлагают водители.

А после обильных снегопадов у них появилась еще одна потребность – нужна техника, которая бы помогала вытаскивать фуры из снежной каши. Из-за того, что большегрузы на этом участке дороги стоят в два ряда, снегоуборочная техника просто не может здесь убирать. А фуры порой не могут даже тронуться с места, даже когда им на колеса надевают специальные цепи.

Количество фур на въезде в ЕС растет

Всего на границе въезда в ЕС ожидает более пяти тысяч фур, каждый день их количество растет. 

По данным Госпогранкомитета, самая напряженная ситуация остается на литовском направлении. Здесь в очередях находится более 60% от общего количества фур в очередях на западных границах.

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