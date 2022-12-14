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Фонд спортивной солидарности призвал оставить без Олимпиады спортсменов, поддержавших режим

  • 14.12.2022, 11:31
Фонд спортивной солидарности призвал оставить без Олимпиады спортсменов, поддержавших режим

Для участия в соревнованиях атлеты должны осудить войну и репрессии.

Белорусский фонд спортивной солидарности выступил против участия белорусских и российских спортсменов на Олимпийских играх-2024, если атлеты не заявят о своей четкой позиции по отношению к политике режимов.

В заявлении БФСС напоминает об отвественности режимов Путина и Лукашенко в войне против Украины и репрессиях против своих граждан:

— Среди политических заключенных в Беларуси более 30 спортсменов. Сотни белорусских спортсменов и тренеров были вынуждены покинуть страну, десятки потеряли возможность выступать на Олимпийских играх из-за своей гражданской позиции», – напоминает фонд.

Белорусский фонд спортивной солидарности считает, что выступление атлетов на Олимпиаде будет использовано в качестве пропаганды.

Также БФСС предлагает условия, на которых спортсмены из Беларуси и России могут принять участие в соревнованиях:

— нейтральный статус,

— публичное осуждение действий российского и белорусского режимов в отношении войны и политических репрессий, присоединение к антивоенной декларации спортсменов,

— отсутствие поддержки со стороны государства,

— допуск официальных представителей, спортивных функционеров, а также представителей пропаганды двух стран на мероприятия запрещен.

В интервью сайту Charter97.org глава БФСС Александр Опейкин рассказал об эффективных санкциях против спортсменов, поддержавших Лукашенко и войну.

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