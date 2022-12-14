Фонд спортивной солидарности призвал оставить без Олимпиады спортсменов, поддержавших режим
- 14.12.2022, 11:31
Для участия в соревнованиях атлеты должны осудить войну и репрессии.
Белорусский фонд спортивной солидарности выступил против участия белорусских и российских спортсменов на Олимпийских играх-2024, если атлеты не заявят о своей четкой позиции по отношению к политике режимов.
В заявлении БФСС напоминает об отвественности режимов Путина и Лукашенко в войне против Украины и репрессиях против своих граждан:
— Среди политических заключенных в Беларуси более 30 спортсменов. Сотни белорусских спортсменов и тренеров были вынуждены покинуть страну, десятки потеряли возможность выступать на Олимпийских играх из-за своей гражданской позиции», – напоминает фонд.
Белорусский фонд спортивной солидарности считает, что выступление атлетов на Олимпиаде будет использовано в качестве пропаганды.
Также БФСС предлагает условия, на которых спортсмены из Беларуси и России могут принять участие в соревнованиях:
— нейтральный статус,
— публичное осуждение действий российского и белорусского режимов в отношении войны и политических репрессий, присоединение к антивоенной декларации спортсменов,
— отсутствие поддержки со стороны государства,
— допуск официальных представителей, спортивных функционеров, а также представителей пропаганды двух стран на мероприятия запрещен.
В интервью сайту Charter97.org глава БФСС Александр Опейкин рассказал об эффективных санкциях против спортсменов, поддержавших Лукашенко и войну.