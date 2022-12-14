В Беларуси огурцы продают по цене куриных окорочков 14.12.2022, 11:49

Найти овощ белорусского производителя оказалось непросто.

Цена за килограмм огурцов в некоторых магазинах перевалила за 7,5 рублей за килограмм. При этом найти овощ белорусского производителя оказалось непросто. Покупатели почему-то сравнивают цену огурцов с курятиной, при этом возмущаясь, что цена на овощ выросла в два–три раза.

Обратила внимание на проблему жительница города, многодетная мама Светлана Ярошевич, пишет «ГЧ».

«Грабеж, а не цена! Это ж надо, чтобы овощи столько стоили! Понятно, что зима, но надо же и совесть иметь. С осени цена на огурцы повысилась в разы. Раз сейчас на огурцы не сезон, то и цену можно на них можно накрутить, так что ли?» – рассуждала женщина.

По её словам, она купила в магазине бедра куриные по цене 7,69 рублей за килограмм. Огурцы же пришлось покупать по 7,57 рублей за килограмм. Если бы не семейный праздник, то не тратилась бы на дорогой овощ.

Откуда прибыли «золотые» огурцы?

В поисках дорогущих огурцов мы обошли некоторые ганцевичские магазины и рынок. Самые дорогие нашли в магазине «Евроопт» по ул. Матросова – по 7,79 рубля за килограмм. А самые дешевые – в магазине «Родны кут» на городской площади – по 4,99 рублей.

Почти все овощи прибыли на прилавки торговых точек из-за рубежа. Только на рынке нашли огурцы, как утверждали продавцы, отечественного производства.

В «Копеечке» по ул. Заслонова огурцы продают по 7,57 рублей за килограмм.

«Дороговато. Цены растут – не успеваешь удивляться. То были по четыре рубля, а уже больше семи. Но что поделаешь? Если очень нужно, приходится покупать, несмотря на то, что цена кусается»,– сказала пенсионерка Елена Семеновна, положив в корзинку один огурец.

Директор магазина «Копеечка» Татьяна Люсько сказала, что огурцы доставляют с оптовой базы – складов ЗАО «Доброном» в Минске. В данном случае овощ был российского производства.

«Не мы формируем цены в магазине, их нам устанавливают экономисты. Так что ответить, сколько насчитали наценку на огурцы, я не могу, – сказала директор магазина. – По какой привезли цене, по такой и продаем».

В магазине буквально через дорогу – «Родны кут» Ганцевичского РайПО цены на огурцы гораздо ниже, хоть они тоже заграничные – из Турции. Килограмм овоща стоит здесь 4,99 рублей. Но и эта цена тоже подросла. Буквально четыре дня назад в магазине продавали турецкие огурцы на 24 копейки дешевле – по 4,75 рублей.

Оператор магазина «Родны кут» Ольга Турко пояснила, что, как правило, овощи поступают с местной базы по накладной с уже готовой наценкой. В случае с магазином «Родны кут» это 10% НДС и 30% торговой надбавки вышеуказанной торговой точки.

«Мы же не с головы все наценки берем, как нам хочется. Расцениваем товар согласно законодательства. Тем более, что огурцы – это социальный товар, к нему требования соответствующие», – сказала специалист.

На рынке в павильоне торгуют огурцами как российского производства, так и отечественного. На цену это не влияет – оба варианта стоят по 7 рублей за килограмм.

Продавец в павильоне пояснила, что огурцы они берут на базе в Барановичах. Там к цене добавляется 20% НДС. Еще 30% торговой надбавки устанавливают рыночные торговцы.

«Мы цену не завышаем, напротив, стараемся, чтобы была оптимальной, в первую очередь, для покупателей. Иначе огурцы у нас брать не будут, — сказала продавец.

И добавила, что теперь за ценообразованием пристально следят, поэтому никаких «втридорога» и быть не может.

В магазине «Евроопт» продают огурцы российского производства по цене 7,79 рублей.

Директор магазина Ирина Дробышевская сказала, что ценообразованием в торговой точке не занимаются. На это есть логистический отдел в головном офисе в Минске. Именно там устанавливают цену и «сбрасывают» по магазинам по всей республике.

«Нам уже поступает товар с готовой ценой, и сколько нам «накинули» торговой надбавки, для нас самих тоже секрет, — сказала директор. – Мы не видим изначальной цены на продукт ни в накладных, ни в компьютерах, у нас этого нет. Мы получаем готовую цену, по которой предстоит продавать».

Однако существующая высокая цена на огурцы, по ее словам, не отпугивает покупателя. И добавила, что в понедельник пришла партия огурцов – 15 ящиков по 6 кг, и они разойдутся за день-полтора.

«По не многу – но берут, огурцы не залеживаются на прилавках. Они же у нас качественные, не перемороженные, такие приятно покупать», — сказала Ирина Дробышевская.

На сколько подросла цена на огурцы?

В середине ноября «ГЧ» мониторил цены на рынке. Тогда стоимость огурцов колебалась от 4 до 4,5 рублей за килограмм. Получается, за месяц стоимость на овощ подросла почти вдвое.

Если взглянуть на общеобластную статистику Белстата, то в ноябре 2022 года средняя цена на свежие огурцы в Брестской области была одна из самых высоких в республике – 5,42 рубля за килограмм. Дороже огурцы только в Минске и Минской области – 6,79 и 5,56 рублей за килограмм, соответственно.

А в начале осени – сентябре – средняя цена была куда скромнее – 3,88 рублей, то есть к зиме огурцы подорожали на 1,54 рубля.

А сколько стоят огурцы в соседних странах?

В пересчете на белорусские цены в Польше огурцы можно купить по 6,40 рублей за килограмм, в Украине – еще дешевле – по 4 рубля за килограмм.

По всем статьям получается, что если нет такому овощу конкурента, то он будет и дальше дорожать. Это спрос и предложение. Когда на рынке мало предложения, то цена неизменно стремится вверх.

Состав свежего огурца: На 95% состоит из воды, 0,5-1,1% белка,1-2,5% сахара, витамины С, В1, В2, Р, каротин, ферменты и ароматические вещества, минеральные соли.

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