Зеленский: Украинские ПВО сбили все 13 «шахедов»
- 14.12.2022, 11:49
Киев успешно отразил удар.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские ПВО сбили все 13 «шахедов», запущенных РФ.
«Это утро террористы начали с 13 «шахедов». Предварительно, все 13 сбиты нашими ПВО. Молодцы. Горжусь», — сказал Зеленский.
Как писал сайт Charter97.org, сегодня в Киеве и области раздалась воздушная тревога из-за атаки. В украинской столице были повреждены два админздания, в селе Вишневое — частный дом.