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Зеленский: Украинские ПВО сбили все 13 «шахедов»

  • 14.12.2022, 11:49
Зеленский: Украинские ПВО сбили все 13 «шахедов»

Киев успешно отразил удар.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские ПВО сбили все 13 «шахедов», запущенных РФ.

«Это утро террористы начали с 13 «шахедов». Предварительно, все 13 сбиты нашими ПВО. Молодцы. Горжусь», — сказал Зеленский.

Как писал сайт Charter97.org, сегодня в Киеве и области раздалась воздушная тревога из-за атаки. В украинской столице были повреждены два админздания, в селе Вишневое — частный дом.

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