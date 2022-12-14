В минской гостинице задержали двоих россиян 14.12.2022, 11:49

иллюстрационное фото

В Петербурге они ограбили мужчину на $300 тысяч.

В одной из гостиниц Минска задержали двух россиян, которых в РФ подозревают в разбое и завладении $300 тысячами. Информацию о том, что мужчины приехали в белорусскую столицу, силовикам передали российские коллеги.

МВД сообщает, что злоумышленники заселились одну из минских гостиниц утром 9 ноября. Затем они отправились в ближайший торговый центр за мобильным телефоном и сим-картой, а когда вернулись в номер, их задержали при силовой поддержке «Алмаза».

«В личных вещах подозреваемых оперативники обнаружили пистолет с патронами, схожий по внешним признакам с огнестрельным оружием. Разрешения на его хранение в Беларуси ни у кого из них не было. При себе иностранцы имели почти 70 тысяч долларов. Нашу республику они рассматривали в качестве перевалочного пункта и планировали обосноваться на территории Евросоюза», — сообщает пресс-служба МВД.

Сайт Charter97.org писал, что россияне в Беларуси скупают валюту, симки и ищут квартиры.

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