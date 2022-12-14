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Путин стреляет себе в ноги

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  • 14.12.2022, 11:54
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Путин стреляет себе в ноги

Как Германия избавилась от газовой зависимости.

В Германии наконец-то поняли, что собой представляет Россия – точка невозврата уже пройдена. Немцы говорят, что больше никогда не попадут в энергетическую зависимость от страны-агрессора.

Берлин наконец осознал, что, прежде всего, это огромная угроза их безопасности. Об этом «24 каналу» рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.

«Немцы больше не позволят Кремлю «душить» их газом. Итак, даже если режим российского диктатора Владимира Путина упадет, кто бы ни стал во главе России – немцы не будут попадать в энергетическую зависимость от страны-агрессора.

Путин часто «стреляет себе в ноги», то есть проводит политику, которая для него вредна. Он помог немцам избавиться от газовой зависимости», – отметил политолог.

Путин подорвал «Северный поток-1», а «Северный поток-2» специально оставил частично открытым, надеясь, что немцы «прибегут к нему и попросят газа».

Эйдман рассказал, как немцы избавились от газовой зависимости от России: смотрите видео

«У России было множество нелепых планов, как одержать победу. Одним из них было как раз ударить по Германии и Европе «костлявой рукой холода». В Кремле стремились нас «заморозить».

Сейчас очевидно, что это дурацкая идея – цены на газ реально падают и вся Европа больше «не сидит на российской нефтегазовой игле». Кроме тех стран, которые еще по трубопроводам получают газ», – сказал социолог.

По его словам, Германия уже полностью освободилась от газовой зависимости. Так, в стране строятся новые терминалы для приема танкеров со сжиженным газом. Берлин все рассчитал и никаких «заморозков» не будет, поэтому путинские попытки шантажа потерпели крах.

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