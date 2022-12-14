Ученые обнаружили на Земле новую загадочную форму жизни 2 14.12.2022, 12:07

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Исследование этих организмов только начинается.

Эти странные существа обитают на нашей планете с незапамятных времен, но были обнаружены всего несколько лет назад. Пытаясь изучать микробов в пробах воды из разных морей, ученые с удивлением увидели, как что-то или кто-то стремительно их поглощает, пишет University of British Columbia. Хищником оказался странный микроорганизм с жгутиками, который неимоверно быстро для микроба плавал и в прямом смысле набрасывался на других микробов, чтобы их съесть.

Ученые выделили два вида новых микро-хищников: «нибблериды» при помощи подобия зубастых пастей откусывают от микробов целые куски, а «небулиды» проглатывают их целиком. Здесь уместно сравнение со львами, чья численность относительно прочих зверей в саванне ничтожна, но они там являются высшими хищниками, которым никто не может противостоять. Также львы, какими бы прожорливыми они не были, не способны съесть всех зверей в саванне, а потому могут сосуществовать рядом с ними, оставаясь незамеченными для стороннего наблюдателя на фоне бескрайних стад антилоп.

Для вычисления степени генетических различий между разными видами существ ученые используют ген 18S рРНК. Например, по нему разница между человеком и морской свинкой оценивается всего в 6 нуклеотидов — мы хоть и очень дальние, но родичи. А у хищных микробов эта разница составляет 170-180 нуклеотидов — причем со всеми известными живыми существами на планете. Если бы не сам факт наличия у них ДНК, этих существ легко можно было бы назвать «неземными».

На данный момент обнаружено не более десятка видов этих крошечных убийц, их исследование только начинается. Но уже есть понимание, что ученым придется переписать схему строения живого мира. К трем главным существующим доменам придется добавить либо четвертый, либо некий «поддомен», как совершенно отдельную ветвь жизни. Она получила рабочее название «Провора» (Provora).

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