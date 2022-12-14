Идеологическая диверсия: на российском «Первом канале» спели украинскую песню 13 14.12.2022, 12:12

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Однако исполнители назвали ее «исконно кубанской».

На российском «Первом канале» спели украинскую народную песню «Розпрягайте, хлопці, коней».

Инцидент произошел в программе «Жить здорово», которую ведет Елена Малышева.

Гости из Кубани, которые готовили «желтый борщ», начали петь по-украински. Растерянная ведущая решила спросить, что это за язык. Исполнительница песни сказала, что это «балачка» — «исконно кубанское наречье».

В программе у Малышевой гостей из Кубани попросили спеть песню. И они запели, на украинском 😉 pic.twitter.com/lAKXdRBFyX — Сharter97.org (@charter_97) December 14, 2022

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