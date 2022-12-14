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В Минске продается квартира с аркой «от Эйфелевой башни»

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  • 14.12.2022, 12:19
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В Минске продается квартира с аркой «от Эйфелевой башни»

Сколько стоит жилье с парижской атмосферой?

В микрорайоне Золотая Горка на продажу выставлена двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом. В простом интерьере невозможно не уловить атмосферу Парижа. Эйфелева башня отражается не только на стенах, но и будто стала частью арки, пишет realt.by.

Квартира продается по адресу улица Смолячкова, 21. Она располагается на втором этаже пятиэтажки 1965 года постройки. Общая площадь квартиры — 45,1 м², на зону кухни выделено 5,8 м².

Одна из комнат является проходной — это гостиная. Здесь же имеется выход на открытый балкон. Во второй комнате все обустроено под кабинет. Ремонт позволяет въехать в двушку сразу после покупки, тем более, что ее продают со всей мебелью и техникой.

На полу лежит ламинат, в совмещенном санузле — плитка.

Стены квартиры украшают фотокартины. Часть из них посвящены знаменитой башне в Париже. Кроме того, «Железную леди» напоминает и арка, которая похожа на конструкцию достопримечательности.

Дом располагается недалеко от станций метро «Площадь Победы» и «Площадь Якуба Коласа».

Стоит квартира 79 тысяч долларов. Один квадратный метр обойдется в 1752 доллара.

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