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«За Рязань»: появилось видео с обломком дрона, сбитого в Киеве

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  • 14.12.2022, 12:19
  • 3,018
«За Рязань»: появилось видео с обломком дрона, сбитого в Киеве

Беспилотник «приземлили» в Шевченковском районе украинской столицы.

Журналистам удалось снять видео, на котором видно обломок дрона-камикадзе, сбитого силами ПВО в Киеве во время атаки в среду, 14 декабря.

Об этом сообщает телеканал «Киев».

«Вот такой обломок вражеского дрона зафиксировали в Шевченковском районе столицы журналисты телеканала», - говорится в подписи.

На кадрах можно увидеть обломок дрона, на котором написано: «За Рязань!».

Как сообщалось, в Киеве обломок от сбитого украинской системой противовоздушной обороны рано утром 14 декабря вражеского дрона типа Shahed повредил два административных здания в Шевченковском районе столицы.

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