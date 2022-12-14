Белорусы смогут получить шенгенскую визу еще одной страны 1 14.12.2022, 12:36

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Документы можно будет подать уже, вероятно, через месяц.

На днях стало известно, что Хорватия войдет в шенгенскую зону. Tochka.by спросила у эксперта и автора телеграм-канала «Собирай рюкзак» Марины Зюликовой, стоит ли белорусам поскорее бежать за хорватской визой.

Выяснилось, что популярность этого направления будет зависеть сразу от нескольких факторов.

Когда Хорватия попадет в шенгенскую зону

Совет Европейского союза решил принять Хорватию в шенгенскую зону с 1 января 2023 года. Таким образом, у белорусов появится еще одна страна для оформления шенгенской визы.

Интересно, что вступление Хорватии стало первым расширением «шенгена» за последние десять лет. А также заявившие о своем желании войти в союз Румыния и Болгария пока не получили одобрения от стран-членов.

Как сейчас получают хорватскую визу

В Минске нет посольства этой страны, но есть визовый центр.

- Сейчас туда можно попасть максимально просто, нет предварительной записи (не нужно «ловить» дату). В целом, это объясняется тем, что Хорватия не очень популярная страна по визам, – отметила Марина Зюликова.

К тому же прямых рейсов из Минска или Москвы туда на данный момент нет. А попасть в Польшу, чтобы там сесть на лоукостер до, скажем, Дубровника, просто так тоже не получится: нужен «шенген».

Чтобы попасть в Хорватию, лететь придется через Стамбул или, например, с пересадкой в аэропортах Грузии, Армении, Азербайджана, ОАЭ и других.

Прием документов

Марина предупреждает: с первого января приема документов на «шенген» ожидать не стоит. ВЦ заявил, что с 26 декабря по 6 января будет работать исключительно на выдачу паспортов.

- Последним днем приема документов в 2022 году в визовом центре Хорватии в Минске будет 23.12.2022. Начиная с 09.01.2023 <..> возобновит прием документов, – сообщили в ВЦ.

Какие документы понадобятся для оформления визы, пока неизвестно, но вряд ли требования будут сильно отличаться от подачи на «шенген» других стран.

Станет ли Хорватия популярной страной для получения «шенгена»

Это будет зависеть сразу от нескольких факторов, считает Марина.

- Во-первых, как легко можно будет записаться на подачу документов для получения визы, – начинает перечисление эксперт.

Она уверена, что с включением в шенгенскую зону поток желающих податься на визу в ВЦ Хорватии серьезно вырастет, следовательно, центр введет обязательную запись: либо через e-mail, либо по телефону.

- Но вероятнее всего – откроется календарь на сайте, где нужно зарегистрироваться и ловить окошко на запись, – предположила Марина.

Во-вторых, важно, как будут выдавать визы – на какой срок и каким будет процент отказа.

- Если разрешения будут разовыми, а отказы – частыми, то Хорватия не станет самой популярной для получения «шенгена» страной. Но, скорее всего, туда все равно будет большой поток заявителей, ведь у нас не очень много вариантов для получения «шенгена», – заключила Марина.

А если сейчас получить визу, она станет «шенгеном» в 2023-м?

Это, пожалуй, один из самых популярных вопросов, связанных с вхождением Хорватии в Шенгенскую зону, из тех, которые получает Марина.

- На самом деле в документе ЕС о включении новой страны в союз все прописано. Там сказано: те хорватские визы, которые выданы до первого января 2023 года, останутся действительными, пока не закончится их срок действия. Но они дадут право въезда в саму Хорватию и на территории стран-участниц соглашения, которые ранее признали эти визы эквивалентными своим. Речь только о Болгарии, Румынии и Кипре, – разъяснила Марина.

Таким образом, бежать за хорватской визой, надеясь, что она превратится в «шенген» после боя курантов, не стоит: таких метаморфоз не будет.

Нюанс с воздушными границами

Марина предполагает, что туристов, которые захотят по хорватскому «шенгену» попасть в любую другую страну этого союза, поначалу ждут некоторые трудности.

"Первое время могут быть нюансы в аэропорту. Представьте, что вы с хорватской шенгенской визой летите из Стамбула до Барселоны. Авиакомпания введет в специальную базу ваше гражданство и точку назначения и посмотрит, какая виза вам для этого нужна. Иногда изменения, согласно которым работник убедится, что и по хорватскому разрешению вы также можете лететь, не всегда оперативно вносятся в эту базу. Отсюда возможны недопуски на посадку, и пассажирам стоит иметь распечатку из официального источника, – указала Марина.

Такие неудобства могут продолжаться вплоть до 26 марта 2023 года. Тогда проверки на воздушных внутренних границах отменят.

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