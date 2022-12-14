ВСУ ликвидировали под Бахмутом известного осетинского киллера «Колобка» 4 14.12.2022, 12:41

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В России он был приговорен к 19 годам заключения.

Наемный убийца известной осетинской банды Олег Дзарахохов, приговоренный к 19 годам заключения, пополнил ряды ЧВК «Вагнера», но был ликвидирован под Бахмутом.

Об этом со ссылкой на российские ресурсы сообщил офицер ВСУ, полковник, блоггер Анатолий Штефан («Штирлиц»).

Отмечается, что Олег Дзарахохов, известный у себя на родине как «Колобок» – киллер осетинской группировки «Джако», – был уничтожен возле Бахмута Донецкой области еще в конце ноября, однако его смерть подтвердили только сейчас.

Уроженец Южной Осетии в 2016 году был приговорен к 19 годам лишения свободы за тяжкие преступления. Однако в 2022-м согласился пополнить ряды ЧВК «Вагнера» и отправился на войну в Украину под позывным «Ташай».

Известно, что наемник с криминальным прошлым оказался в составе одного из штурмовых отрядов РФ в Донецкой области, а именно – на Бахмутском направлении.

Если верить пропагандистским источникам, «Колобок»-«Ташай» якобы участвовал в уничтожении одной из позиций ВСУ под Бахмутом. Убив двух украинских военных, боевик захватил гранатомет и отправился атаковать опорный пункт. Во время этого штурма, в результате минометных обстрелов, был смертельно ранен и, в конце концов, умер.

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