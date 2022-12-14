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Как тренируются новобранцы полка имени Кастуся Калиновского

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  • 14.12.2022, 12:46
Как тренируются новобранцы полка имени Кастуся Калиновского

Они - будущее освободительной армии Беларуси.

Пресс-служба полка имени Кастуся Калиновского рассказала, как проходит обучение новобранцев:

- Зима пришла и мы к ней подготовились. Закончилась финальная часть подготовки учебной роты полка Калиновского: прошел марш бросок на 15 километров, отработали действия во время попадания в засаду, эвакуации раненых, выставления наблюдательного пункта в лесной местности, действия во время обстрела и нападения диверсионно-разведывательной группы.

Все учения проходили под открытым небом, новобранцы провели ночь в лесу в условиях приближенных к боевым.

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