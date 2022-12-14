«Мясо 2-й категории превращалось в 1-ю» 3 14.12.2022, 12:50

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На агрокомбинате в Несвиже всплыла история с «синими метками».

Из-за фальсификации данных на зоотехника частного агрокомбината в Несвиже завели уголовное дело, сообщает пропагандистский телеканал «Беларусь 1».

Сообщается, что на агрокомбинате на свиные туши ставили «синие метки», чтобы стереть прошлое клеймо, а также данные о производителе.

«Мясо 2-й категории изобретательностью производителей превращалось в 1-ю, чтобы сбыть подороже. Переклеены этикетки на говядине. Вместо одного из частных агрокомбинатов Несвижа на них значится совсем другой бренд», — говорится в сюжете.

По словам официального представителя управления ДФР КГК Беларуси по Минской области и городу Минску Виталия Прибытко, на данном предприятии также проводился полный цикл работ, в том числе обвалки и упаковки туш диких животных неизвестного вида и происхождения.

«С участием специалиста ветеринарной станции данное производство было прикрыто. Все туши в дальнейшем были утилизированы», — сказал представитель КГК.

На главного зоотехника предприятия завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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