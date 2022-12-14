закрыть
14 декабря 2022, среда, 13:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Мясо 2-й категории превращалось в 1-ю»

3
  • 14.12.2022, 12:50
  • 1,100
«Мясо 2-й категории превращалось в 1-ю»

На агрокомбинате в Несвиже всплыла история с «синими метками».

Из-за фальсификации данных на зоотехника частного агрокомбината в Несвиже завели уголовное дело, сообщает пропагандистский телеканал «Беларусь 1».

Сообщается, что на агрокомбинате на свиные туши ставили «синие метки», чтобы стереть прошлое клеймо, а также данные о производителе.

«Мясо 2-й категории изобретательностью производителей превращалось в 1-ю, чтобы сбыть подороже. Переклеены этикетки на говядине. Вместо одного из частных агрокомбинатов Несвижа на них значится совсем другой бренд», — говорится в сюжете.

По словам официального представителя управления ДФР КГК Беларуси по Минской области и городу Минску Виталия Прибытко, на данном предприятии также проводился полный цикл работ, в том числе обвалки и упаковки туш диких животных неизвестного вида и происхождения.

«С участием специалиста ветеринарной станции данное производство было прикрыто. Все туши в дальнейшем были утилизированы», — сказал представитель КГК.

На главного зоотехника предприятия завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ключевой момент
Ключевой момент Леонид Невзлин
Путин пригорюнился
Путин пригорюнился Альфред Кох
Хозяин больше не барин
Хозяин больше не барин Артем Черников
Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип