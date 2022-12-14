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Жан-Клод Ван Дамм встретился с украинскими военными

  • 14.12.2022, 12:56
Жан-Клод Ван Дамм встретился с украинскими военными

Актер не впервые посещает Украину.

Известный голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм встретился с украинскими военными. В окружении бойцов ВСУ герой боевиков прокричал «Слава Украине».

Видео встречи на своей странице в телеграм-канале опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Стоит отметить, что Ван Дамм уже не первый раз приезжает в Украину.

Недавно его заметили в частной клинике в Запорожье. Что привело туда актера - неизвестно, он никак не прокомментировал причину своего визита.

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