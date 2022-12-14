Жан-Клод Ван Дамм встретился с украинскими военными
- 14.12.2022, 12:56
Актер не впервые посещает Украину.
Известный голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм встретился с украинскими военными. В окружении бойцов ВСУ герой боевиков прокричал «Слава Украине».
Видео встречи на своей странице в телеграм-канале опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Стоит отметить, что Ван Дамм уже не первый раз приезжает в Украину.
Недавно его заметили в частной клинике в Запорожье. Что привело туда актера - неизвестно, он никак не прокомментировал причину своего визита.