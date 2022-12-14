Под Минском засняли «пляску» проводов на линиях электропередачи 1 14.12.2022, 12:59

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Энергетики рассказали, к чему это может привести.

Белорусским энергетикам удалось заснять «пляску» проводов на воздушных линиях электропередачи. Опасное явление, которое возможно только во время непогоды, заметили в Минской области.

- Видео снято минскими энергетиками, которые в минувшие сутки устраняли последствия непогоды, - сообщили в пресс-службе «Минэнерго».

Энергетики показали, что может произойти с обледеневшими проводами при сильном ветре. На видео провода ЛЭП извиваются из-за ветра, ударяются друг о друга, слышен даже звук стука ледышек друг о друга.

- Такая вибрация проводов может возникать при резких перепадах температуры, сопровождающихся порывистым ветром, мокрым снегом, гололедом, изморозью, - пояснили специалисты.

Это явление угрожает обрывом проводов и довольно опасно.

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