Ученые обнаружили новые загадочные знаки в Перу 1 14.12.2022, 13:07

1,348

Древние геоглифы напоминают персонажей популярного мультфильма.

Исследования с помощью дронов и аэрофотосъемки на юге Перу обнаружили 168 новых геоглифов на объекте Всемирного наследия «Линии Наска». Приблизительно 50 из этих крупномасштабных географических рисунков изображают человекообразные фигуры, сообщают Science Alert.

Считается, что ученые нашли только 5 процентов всех рисунков Наска в пустыне. Исследователи из Университета Ямагата в Японии сейчас работают с местными археологами, чтобы изменить это, и количество древних линий обнаруженных ими почти вдвое превышает количество предыдущих известных образцов.

Одно из гуманоидных изображений, кажется, даже имеет немного волос на лице в стиле Симпсонов.

На некоторых других рисунках, отчеканенных на ландшафте, изображены птицы, косатки, кошки и змеи. Некоторые из них – это просто простые линии или трапециевидные узоры.

Трудно сказать, когда созданы рисунки, но глиняные горшки, найденные у линий, датируют временами между 100 годами до н. е. и 300 годами н. е.

Многие старинные изображения изображены на ровной местности, поэтому их трудно увидеть с ближайших точек обзора. Эрозия усложнила открытие линий, поскольку для их создания убирали камни и мусор. Таким способом обнажали почву контрастного цвета.

«Линии Наска» является одной из самых интересных тайн истории, и даже если археологи найдут больше, не факт, что это приблизит нас к пониманию их назначения.

По какой-то непонятной причине между 500 г. до н. е. и 500 г. н. э. общества в южном Перу создавали простые линии, формы и фигуры на ландшафте, многие из которых можно полностью увидеть только прямо сверху.

Эти геоглифы толковали разными способами на протяжении десятилетий, но наиболее распространенным объяснением является то, что они предназначены для богов в небе, которые смотрели на людей сверху. Другая популярная теория предполагает, что эти фигуры и узоры нарисованы для ритуальных астрономических целей и должны были как-то отражать звезды.

В 1994 году, когда часть пустыни Наска была признана объектом Всемирного наследия, нашли лишь около 30 геоглифов, и они преимущественно изображали растения и животных.

Как оказалось, это только верхушка айсберга. К 2019 году археологи нашли около 200 геоглифов, некоторые из которых изображали человекообразные фигуры.

Благодаря этим последним дополнениям, обнаруженным исследователями из Университета Ямагата, официальное количество известных линий Наска теперь составляет 358.

С разрешения Министерства культуры Перу, ученые из Ямагаты преследовали цель подсчитать как можно больше этих таинственных рисунков.