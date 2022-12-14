Эксперт: Войска Лукашенко готовятся повторить путь Кантемировской дивизии, разбитой на Киевском направлении 2 14.12.2022, 13:26

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Лесистая местность играет на руку ВСУ.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал сообщения о том, что белорусские войска, и в частности, штурмовые десантные бригады, выдвинулись к границе с Украиной.

— Если я не ошибаюсь, это уже 20-я проверка боевой готовности армии Беларуси, которые Лукашенко проводит, начиная с 24 февраля, — говорит Жданов. — Девятнадцать раз, до середины августа, они продлевались — и сейчас с 1 декабря снова началась «внезапная проверка». Но, к слову, они очень сильно обмельчали: раньше, когда проводили учения и проверки, делали ротацию целыми частями. Сейчас топлива, видать, стало поменьше, поэтому ездят ротами, снижая объемы.

Что может сделать штурмовая рота? Максимум — провести разведку боем, если ей ставить отдельную тактическую задачу по ведению боевых действий.

Конечно, нельзя закрыть глаза и повернуться спиной к такому событию. Но на мой взгляд, бригада спецназа приедет на район прикрытия государственной границы, отработает какие-то свои вопросы. А дальше — будем смотреть, куда они денутся.

Кроме того, обращает внимание эксперт, как раз в том районе вдоль госграницы, где на ротационной основе стоят целых шесть батальонно-тактических групп белорусской армии (по его оценкам, около 5 тысяч человек), с обеих сторон, и в Украине, и в Беларуси, «неудобная» местность: лесные массивы с просеками, болота с проходами и ветками железной дороги.

— Там речь об очаговой обороне, нельзя создать сплошную. А если там наступать, то может повториться история, как в районе Броваров, когда в лесистой местности ВСУ «мотала» по лесам и громила российскую 1-ую танковую армию, Кантемировскую дивизию, добившись успеха на Киевском направлении.

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