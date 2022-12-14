Украинский командир: Российские войска готовятся к бегству под Сватово 14.12.2022, 13:42

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ВСУ освободят город в недалекой перспективе.

Командир роты 112 бригады ТРО Юрий Федоренко сообщил, что российские оккупанты строят вторую линию обороны за Сватовым, готовясь к деоккупации города Вооруженными силами Украины.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Эспрессо».

«В течение последних двух недель характер действий противника остается неизменным. Россияне строят под Сватовым две линии обороны. Первую, которая прямо перед линией столкновения. В частности это трасса Р-07. Трасса находится частично под нашим контролем и частично под контролем оккупационных войск. Вторую линию обороны россияне строят за пределами Сватового. Поскольку готовятся к наступлению ВСУ. Они понимают, что в недалекой перспективе ВСУ деоккупируют город Сватово», – пояснил Федоренко.

Командир ТРО подчеркнул, что ВСУ активно готовятся к ведению боевых действий в зимний период.

«Работа ВСУ по продвижению вперед продолжается ежедневно. Также наши военные активно готовятся к ведению боевых действий зимой. Ведь для того, чтобы успешно развивать контрнаступательные действия, личный состав должен быть в безопасности и хорошо экипирован», - добавил он.

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