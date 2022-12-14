У границы с Беларусью взорвалась боевая мина
- 14.12.2022, 13:45
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Есть пострадавший.
В Киевской области Украины вблизи границы с Беларусью произошел взрыв российской противопехотной мины, в результате чего человек получил травмы.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
«В Киевской области в одном из населенных пунктов, который находился под оккупацией российских захватчиков, пограничники зафиксировали взрыв неизвестного предмета. На место происшествия немедленно вызвали специалистов, которые обнаружили противопехотную мину российского производства ПМН-4», - говорится в сообщении.
Из-за взрыва пострадал человек. Ее доставили в больницу с минно-взрывной травмой.
Подчеркивается, что в приграничных с Россией и Беларусью областях действуют режимные ограничения, в частности, там запрещено посещать лесные массивы.