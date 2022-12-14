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Ветер переменился

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  • Андрей Окунь
  • 14.12.2022, 13:49
  • 1,306
Ветер переменился

Эйфория в РФ обернулась похмельной горечью.

Замечаю, как «патриотичные» россияне начинают постепенно занижать свои требования к победе в войне. Если еще весной успешность «спецоперации» заключалась для них в том, чтобы полностью взять под контроль российских войск территорию Украины, то теперь аппетит значительно поубавился.

Последние несколько дней я общался с самыми разными людьми, которые по-своему поддерживали Путина и развязанную им войну в Украине. Разговоры наши можно озаглавить так: «Ветер переменился».

«Я вообще не понимаю, на кой х…р нам Киев их нужен? Надо было с самого начала укрепляться в «новороссии». А теперь надо вернуть Херсон и уже заканчивать эту бодягу», - сказал мне знакомый мужчина.

«Мы оставим себе Донбасс и Луганск, еще Херсон обязательно вернем, а дальше пускай укров Польша с запада дербанит. Они давно приглядываются к их территориям», - поделилась мнением взрослая женщина.

История с Польшей, которая якобы намеревается оккупировать западную Украину, стала все чаще фигурировать в личных разговорах «по душам». Мои собеседники были уверены, что дальше Херсона, «исконно русского города», идти не следует. А возвращение ранее потерянных территорий будет достаточно для объявления победы.

«Мариуполь - наш. «ДНР» и «ЛНР» тоже. Осталось Херсон отыграть и хватит», - сухо подытожил еще один знакомый.

В их голосах, полгода назад звучащих восторженно и радостно, стало заметно меньше оптимизма. Эйфория сменилась похмельной горечью. Как говорится, и года не прошло. Несложно представить, какие настроения будут бродить среди людей, когда и зима не принесет России значительных побед. Не вернется Херсон, зашатается Крым... Мы наблюдаем, как «спецоперация» постепенно теряет последователей.

Андрей Окунь, t.me

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