В Бресте перекрыли дороги из-за движения колонн военной техники 14.12.2022, 14:04

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Активность военных замечена недалеко от украинской и польской границы.

Сегодня, 14 декабря, активное движение военной техники в Беларуси замечено недалеко от украинской и польской границы.

Информацию сообщило издание «Вечерний Брест» со ссылкой на «главу» города Александра Рогачука.

«В связи с передвижением военных колонн с 11:00 будет ограничено движение по улицам Пионерская, Московская, 28 июля, Варшавское шоссе, Ковельская. Учитывайте эту информацию при построении своих маршрутов», - говорится в сообщении.

Сам чиновник заявил, что все это делается «в рамках проверки боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь».

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