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ISW: Иран испугался санкций

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  • 14.12.2022, 14:19
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ISW: Иран испугался санкций

Тегеран ограничит дальность ракет, которые передает РФ.

Иран испугался западных санкций и решил ограничить дальность ракет, которые передает России. Американский институт изучения войны ISW пишет, что режим аятолл опасается нарушение резолюции ООН, запрещающей поставки иранских ракет дальностью более 300 километров, а также предусматривающей санкции против Тегерана.

«Иран опасается международной негативной реакции в связи с предоставлением России ракет большой дальности для использования в войне в Украине, и отметил, что резолюция 2231 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), принятая в 2015 году, запрещает передачу или получение иранских баллистических ракет с дальность более 300 км и полезной нагрузкой более 500 кг до октября 2023 года», — говорят аналитики ISW.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Великобритания ввела санкции против Ирана за передачу РФ оружия, которое используется для атак на Украину.

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