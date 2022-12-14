В Швейцарии найден уникальный золотой диск седьмого века 14.12.2022, 14:19

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Он принадлежал человеку из высших слоев общества.

В Швейцарии археологи раскопали ранее неизвестное кладбище, на котором более тысячи лет назад хоронили важных особ. В одном из захоронений была найдена большая коллекция украшений, в том числе уникальный золотой диск.

Как сообщает Switzerland Times, древнее кладбище было обнаружено случайно при проведении работ по укладке газопровода. Оно расположено в районе Кляйнбазель в швейцарском городе Базеле.

Земляные работы были приостановлены. Место обследовали археологи, которые выявили уже 15 могил. Некоторые из них оказались богатыми на погребальные артефакты, что говорит о статус данного кладбища. По всей видимости, на нем хоронили людей из высших слоев общества.

На это намекает, в частности, могила VII века, в которой была похоронена девушка 20-ти лет. К сожалению, это захоронение было серьезно повреждено при проведении строительных работ. Поэтому останки сохранились лишь частично. Однако хорошо сохранилась целая погребальная коллекция.

Наиболее любопытным предметом оказалась редкая золотая брошь в форме диска. Она была изготовлена из нескольких пластин золота различной толщины и украшена филигранью из золотой проволоки. Кроме того, диск инкрустирован драгоценными камнями. Брошь располагалась в районе шеи покойной. Ученые предполагают, что она, вероятно, скрепляла плащ, в котором девушка была похоронена, но который полностью истлел за прошедшие века.

В этой могиле также было найдено ожерелье из 160 стеклянных, аметистовых и янтарных бусин и кожаный ремешок, украшенный металлическими крестами, который оканчивался большой янтарной подвеской. Талию покойной обхватывал пояс с железной пряжкой и серебряным язычком. На поясе висел древний кошель, в котором хранились проколотые римские монеты и костяной гребень.

Среди других примечательных захоронений археологи отмечают могилу ребенка, в которой находилось несколько ценных по тем временам металлических изделий, включая крупную пряжку ремня с серебряной инкрустацией, ножницы и гребень.

В другой могиле был найден каменный саркофаг, вероятно, прославленного воина. Анализ показал, что лицо этого мужчины было изуродовано чудовищным шрамом, оставшимся от удара, видимо, мечом. Причем характер травмы указывает на то, что даже в современных условиях его жизнь было бы трудно спасти. Тем не менее, он выжил - лабораторное исследование подтвердило, что он умер спустя много лет после того, как страшная рана полностью зажила.

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