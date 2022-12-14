У российской армии в Украине появилась новая проблема 1 14.12.2022, 14:31

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Тактика «огневого вала» может неожиданно прекратиться.

Коваленко предупредил, что ждет РФ в конце января В российской армии критически быстро падает количество снарядов для артиллерии, которое к концу января рухнет на 50%, а к весне на 75%.

У России назревает крупная проблема острого дефицита артиллерийских снарядов, которая уже вызвала серьезное беспокойство российского командования.

В случае если нынешняя тенденция сохранится, к весне число артиллерийских выстрелов россиян рухнет на 75%.

Об этом пишет военный эксперт, координатор группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Тяжелый кризис россиян состоит в том, что тактика «огневого вала» с большим количеством выстрелов артиллерии является основой наступления оккупантов.

Военный эксперт отметил, что, согласно нынешней интенсивности применения артиллерии, россияне располагают возможностью 20 тыс. выстрелов в сутки.

При этом, учитывая реальные запасы пригодных к применению снарядов на складах РФ, уже в конце января 2023 средний показатель выстрелов сократится до 10 тыс.

«Важно понимать, что непригодных к применению снарядов, которые хранились в неудовлетворительных условия, от 10% до 20%, или более 2 млн выстрелов. Да, их могут начать использовать, но это чревато резким ростом инцидентов в зоне БД, связанных, например, с детонацией в стволе», - предупреждает он.

Таким образом, в весенний период российская армия может войти с потенциалом всего 5 000 выстрелов в сутки.

«То есть нахождение альтернативных поставок снарядов для РОВ имеет критическое значение. Нефть, газ, золото, бриллианты, пол-Сибири за снаряды? Все может быть», - отмечает эксперт.

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