«Ему 35 лет, а на собеседование пришел с женой» 4 14.12.2022, 14:29

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HR-специалист рассказала о курьезных ошибках белорусов при попытках устроиться на работу.

Просьба оплатить чужой штраф, проверка знака зодиака, прохождение полиграфа — в предыдущей серии журналисты onliner.by записали атрибуты странного собеседования, с которыми сталкивались кандидаты. Сегодня издание рассказало, что видно с противоположной стороны стола, где сидит HR. Своим опытом делится Татьяна: она провела сотни собеседований и знает, что не надо делать, если вы ищете работу.

«Фото для резюме — отдельный вид искусства»

Еще до собеседования один из первых моментов, на которые HR обращают внимание, — это фото в резюме. Топ странных фотографий, которые попадались в анкетах:

в солнечных очках (в таких фото нет смысла);

фотография парня на кладбище;

на скамейке с пивом;

свадебные фото. В фате, с родственниками на заднем плане, в обнимку с мужем… Вы серьезно?!

фото в стиле «чем сексуальнее, тем лучше». Если это не вакансия модели, фото в белье и купальнике приберегите для другого повода;

и лидер всей подборки — женщина лежа сфотографировала мужчину для резюме и в кадр попали ее ноги.

Я не жду в анкете строгое фото в рубашке, достаточно обычного фото без других людей в кадре. Резюме без фото — это тоже плохой вариант.

Например, на собеседование в строительную сеть приходил комплектовщик без руки — я не могу ему предложить постоянно носить стройматериалы. Парень с татуировкой на белках глаз претендовал на должность специалиста по работе с клиентами — на тебя смотрит человек с фактически черными глазами, про работу с клиентами речи даже не может идти. В итоге и он и я просто потеряли время. Я ничего не имею против татуировок, но, если они на видном месте и это неоднозначный рисунок или грубая надпись, про такие нюансы лучше предупреждать.

Что еще важно в резюме: есть графа «ключевые навыки», например, я ищу бухгалтера со знанием программы 1С8 и буду проверять владение этим навыком. Писать «обучаемый» или «ответственный» нам не нужно, это не навыки, эта информация не несет смысла.

Насчет рекомендаций с места работы. Я отношусь к этому скептически, всегда нужно включать логику: если человек проработал на предыдущем месте длительное время, 4—5 лет, и прошлый наниматель дает отрицательную характеристику — зачем он держал такого плохого сотрудника, почему не попрощался с ним раньше? Такая рекомендация не будет основой, чтобы принимать решение. Точно так же с положительными рекомендациями, где человек проработал 3 месяца: почему не было продолжено сотрудничество?

Если говорить о самом процессе поиска работы, то люди часто откликаются на вакансии, хотя у них нет релевантного опыта. Ищем дизайнера или маркетолога с опытом работы, а люди откликаются на вакансии без нужных компетенций. Как они собираются проходить собеседование, непонятно. Либо откликаются с пустым резюме. У HR может быть 200 откликов на вакансию, как вы думаете, какова вероятность того, что он позвонит и будет уточнять ваш опыт работы, если вы сами его поленились описать?

«На собеседования с мамой чаще приходят парни»

Сразу красный флажок — когда человек не может прийти и пообщаться один. Если вы пришли на собеседование с ребенком, потому что вдруг его не с кем оставить, это окей. Но если взрослый мужчина 35 лет берет с собой жену, то я понимаю, что, наверное, наше собеседование закончено. В таких ситуациях вопросы задает жена: а какая зарплата, какие условия, покажите контракт…

То же самое насчет мам на собеседованиях: приходили 25-летние (кстати, чаще парни) с мамами, хотя сами уже выше на три головы. Я прошу, чтобы собеседование прошло наедине с кандидатом, если он так не может, получается, надо собеседовать его маму.

У кандидата всегда есть возможность дома подумать и посоветоваться, срочный ответ на интервью я не требую. Но у меня была ситуация, когда прямо на собеседовании мужчина звонил жене и рассказывал, как все проходит: «Ну что, подходит такое нам?»

Трешевая часть собеседований — когда люди не слушают, что говорит HR о компании, условиях работы, а сразу перебивают, несмотря на то, что заранее определили: сначала познакомимся, потом кандидату расскажут о компании, и он задаст свои вопросы типа «а что по зарплате? а график какой?».

Вероятность того, что кандидат придет на собеседование, а HR работает здесь первый день, крайне мала.

Скорее всего, он проводит эти собеседования несколько раз в день, все расскажет, и у кандидата не будет вопросов.

На встрече всегда обсуждается зарплата. Если средняя з/п для такой позиции 1000—1200 рублей, а человек хочет 2000 рублей, это странно. Окей, почему должны взять тебя на это место, а не двух других людей? Иногда бывает, что у такого кандидата даже нет опыта работы. От того, что вы назовете цифру выше, ваша зарплата больше не станет. Есть отдельная категория специалистов, которых единицы: условно, специалист по продаже бетономешалок со знанием хинди. Если такой человек нужен компании, а других специалистов на рынке нет, он может диктовать условия.

В моей практике было, когда люди записывали собеседования на диктофон. Отношусь к этому спокойно, потому что собеседование — стрессовый момент, и человек может забыть информацию (но распространять эту запись, конечно, не надо).

Из хорошего, что всегда нравится: если человек хоть немного готовился к собеседованию, продумал вопросы, которые ему важно уточнить. Вот это круто, а не когда на тебя смотрит человек с пустыми глазами. Волнение на собеседовании это тоже нормально. Задача HR его минимизировать и настроить вас на диалог.

HR собирает о вас информацию с момента вашего отклика и даже когда закончилась часть интервью за столом. Иногда можно провожать кандидата и услышать какие-то вещи, которые перечеркнут впечатления о человеке. То есть надо думать, что вы говорите, даже после собеседования.

Еда, деньги в долг, приставания. Что еще делают соискатели, а зря

Часто возникает вопрос о мотивации. Человек может устраиваться в известную компанию, но на вопрос о мотивации отвечает: «Ну не знаю, близко к дому». Можно понять, если так говорит кассир, который при одинаковой оплате не хочет долго добираться на работу.

Когда мотивация «все на предыдущем месте нравилось, но хочу поднять свою з/п», это тоже стоп-сигнал для HR, он прекрасно понимает, что если разница в 100—200 рублей для кандидата — повод сменить работу, значит, он ее будет менять постоянно, как только ему предложат немного больше в другом месте.

Банальные вещи, но почему-то не все о них знают: не нужно приносить на собеседование кофе, другие напитки и потом громко пить из трубочки. HR расценит это как неуважение. Вам могут предложить кофе или воду, если не предложили, потерпите до конца беседы.

Бесит, когда на собеседовании начинается дичь, не связанная с работой: обсудить жизнь, пытаться подкатить, «а вот у меня друг в ИТ, у него такая зарплата».

Раздражает фамильярность. «Слушай, ты молодая, я буду с тобой на ты». Или первая фраза: «Ну че ты, давай рассказывай» — так не надо. Был случай, когда кандидат претендовал на руководящую должность и интервью прошло относительно неплохо, но в конце он вдруг попросил денег в долг, один момент перечеркнул все.

Конечно, бесят опоздания и еще больше, когда просто не приходят. Просто предупредите, что задерживаетесь или не придете. И уж точно потом странно слышать от кандидата, который опоздал на 40 минут, какой он ответственный и исполнительный. Многие соискатели не знают, но если человек ведет себя неадекватно, то HR на сайте с вакансиями может оставить комментарий к его резюме, который будет виден другим сотрудникам компании-нанимателя. И вряд ли его еще раз туда позовут на интервью.

Помните, что грамотный HR оценивает вас как потенциального сотрудника, который должен понравиться заказчику. Я, например, всегда задаю себе этот вопрос: а я бы хотела работать с таким сотрудником, смогла бы я ему доверять, было бы мне комфортно с ним, примет ли его уже действующий коллектив? Если я отвечу себе «нет» — вероятность того, что вам будет отказано, практически 100%.

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