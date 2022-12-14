«В салоне чай, кофе предложат, ничего не отвлекает от расслабления» 3 14.12.2022, 14:34

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Сколько тратят белоруски в салонах красоты.

Подарки под елку и продукты для праздничного стола – далеко не все новогодние траты. Каждой хозяйке к бою курантов хочется перевоплотиться в королеву красоты, это как минимум. Полное преображение может влететь в копеечку, поэтому предлагаем начать с самых популярных бьюти-процедур: маникюра и педикюра. Во сколько девушкам обходятся «ноготочки» и на чем можно сэкономить – в материале Myfin.

Средняя стоимость маникюра в салонах красоты в областных городах варьируется от 35 до 45 рублей (обработка плюс покрытие гель-лаком), педикюр обойдется в 45-55 рублей (обработка всей стопы с покрытием гель-лаком).

В столице цены на порядок выше и в некоторых салонах могут достигать 110 рублей за маникюр и 150 рублей – за педикюр.

Стоимость процедуры привязана к основной статье расходов салона красоты – арендной плате. Чем ближе салон к центру города или улицам с высокой проходимостью, тем выше стоимость за квадратный метр, а следовательно, выше и цена на услуги. Также значимую роль играет стоимость материалов и оборудования.

Сегодня у девушек есть выбор, где именно делать маникюр и педикюр: в салоне красоты, у мастеров, которые арендуют отдельный кабинет в бизнес-центрах или отелях, а также у специалистов, работающих на дому.

Цены в регионах не сильно отличаются от салонных, а порой и полностью совпадают. Например, в Гомеле средняя стоимость услуг мастеров по маникюру на дому – 20-35 рублей, специалисты, обслуживающие клиентов в кабинете, возьмут за услугу 35-40 рублей.

Возникает вопрос: если сэкономить не всегда получается, как девушки определяют, к какому мастеру стоит пойти?

– Пробовала ходить к мастерам на дому, мне не понравилось. В салоне чай, кофе предложат, в целом атмосфера приятная, ничего не отвлекает от расслабления.

У мастера на дому чувствовала себя некомфортно, там за стеной муж, дети. Была в напряжении постоянном, – делится Татьяна, клиент салона красоты.

Еще одна посетительница салонов Ольга просто не доверяет специалистам, которые работают на дому.

– В салоне я знаю, что все инструменты обработаны, средства для маникюра и педикюра качественные, у мастеров есть лицензия на работу, а значит, есть кто-то, кто их контролирует и проверяет, насколько хорошо они справляются со своей работой. Если что-то не устраивает, например, я всегда могу обратиться к дирекции, и вопрос будет решен.

Ксения, клиент мастера на дому, с такой позицией не согласна.

– Хожу к своему мастеру на дому уже 4 года! Раньше посещала и салоны, и частных мастеров в кабинетах, но так долго, как сейчас, покрытие никогда не носилось. Мне повезло найти своего мастера, если бы этот match не случился, наверное, до сих пор бы ходила в салон.

Людмила тоже нашла своего специалиста по маникюру и теперь следует за ним повсюду.

– Мастер, к которой я сейчас хожу на процедуры в частный кабинет, раньше работала в салоне. Там мы и познакомились. Если она решит оставить частную практику и снова уйти в салон – я отправлюсь за ней. Если решит работать на дому – аналогично.

Просто она делает мне маникюр на протяжении 6 лет, и я больше никому не могу доверить свои ногти. Для меня атмосфера и антураж – вторичное, главное – сам мастер.

Конкуренция среди мастеров и салонов очень высокая. Одни привлекают клиентов скидками, другие – атмосферой. Несмотря на кризис и повышение цен, опрошенные нами девушки не готовы отказаться от маникюра и педикюра даже в нынешних условиях. Потому что воспринимают уходовые процедуры как жизненную необходимость.

– Для меня поход на маникюр и педикюр – это все равно что поход в магазин за продуктами. Просто невозможно пропустить, – комментирует одна из клиенток мастера на дому.

Что если не отказываться от процедур, а научиться делать маникюр «как в салоне» самостоятельно? Какие инструменты для этого понадобятся и сколько получится сэкономить в перспективе?

«Домашний набор» инструментов для простого маникюра с обработкой и покрытием гель-лаком обойдется приблизительно в 450-500 рублей. За эти деньги вы получите:

аппарат,

лампу для сушки ногтей,

лампу настольную,

фрезы – 4 шт.,

ножнички или кусачки,

базу для ногтей,

гель-лаки – 4 шт.,

жидкость для снятия липкого слоя,

салфетки,

пилочки – 3 шт.,

бафы для шлифовки ногтей – 3 шт.,

дезинфицирующий раствор – 1 л.

С учетом средней цены за маникюр и педикюр этот набор для новичка окупится примерно за 13 сеансов маникюра, а это около 8-9 месяцев регулярного посещения салона или мастера на дому с периодичностью один раз в три недели.

Важно помнить, что без специального обучения, не зная всех нюансов на уровне специалиста, можно и вовсе навредить своим ногтям.

К тому же мастер справится с задачей гораздо быстрее, так как постоянно практикуется и набивает руку, а вот маникюр самому себе с использованием гель-лака может занять до 4-5 часов.

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