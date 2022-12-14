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Украина вернула 64 бойца и гражданина США

  • 14.12.2022, 14:39
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Украина вернула 64 бойца и гражданина США

Произошел обмен пленными.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Twitter сообщил об очередном обмене пленными между Киевом и российскими оккупантами.

«Продолжаем возвращать своих. 64 воина ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлении, в том числе участвовали в обороне Бахмута, едут домой. Это офицеры, рядовые и сержанты, наши герои. Удалось также освободить гражданина США, который помогал нашим людям — Мурекези Суэди. Также вернули тела 4 погибших», — написал Ермак в Twitter.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Украина освободила из плена 74 защитника «Авзостали».

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