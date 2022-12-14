Украина вернула 64 бойца и гражданина США 14.12.2022, 14:39

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Произошел обмен пленными.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Twitter сообщил об очередном обмене пленными между Киевом и российскими оккупантами.

«Продолжаем возвращать своих. 64 воина ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлении, в том числе участвовали в обороне Бахмута, едут домой. Это офицеры, рядовые и сержанты, наши герои. Удалось также освободить гражданина США, который помогал нашим людям — Мурекези Суэди. Также вернули тела 4 погибших», — написал Ермак в Twitter.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Украина освободила из плена 74 защитника «Авзостали».

Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Вдячний всій команді, але попереду ще чимало роботи. Працюємо. pic.twitter.com/ho11f4iWJr — Andriy Yermak (@AndriyYermak) December 14, 2022

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