Украина вернула 64 бойца и гражданина США
- 14.12.2022, 14:39
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Произошел обмен пленными.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Twitter сообщил об очередном обмене пленными между Киевом и российскими оккупантами.
«Продолжаем возвращать своих. 64 воина ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлении, в том числе участвовали в обороне Бахмута, едут домой. Это офицеры, рядовые и сержанты, наши герои. Удалось также освободить гражданина США, который помогал нашим людям — Мурекези Суэди. Также вернули тела 4 погибших», — написал Ермак в Twitter.
Ранее сайт Charter97.org писал, что Украина освободила из плена 74 защитника «Авзостали».
Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Вдячний всій команді, але попереду ще чимало роботи. Працюємо. pic.twitter.com/ho11f4iWJr— Andriy Yermak (@AndriyYermak) December 14, 2022