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«Сколько можно этот мост ремонтировать? Он скоро от ремонтов развалится»

  • 14.12.2022, 14:43
  • 1,792
«Сколько можно этот мост ремонтировать? Он скоро от ремонтов развалится»

Крик души белорусского дальнобойщика.

Дальнобойщик поделился своими наблюдениями о состоянии Любанского моста в Пинском районе.

— Такое чувство, что ремонтники просто не уезжают с него. Постоянно что-то латают, меняют. А в итоге после дождя или снегопада ям на мосту становится ещё больше. На этой неделе обратил внимание, что вдоль ограждения лежат горы снега. Но, самое опасное – это лужи по краю полотна. Под ними-то и находятся ямы, которые бесконечно латают. Хорошо, если встречки на мосту нет, можно объехать. А если едет – тут без вариантов. Грузовикам в этом плане проще. Вот на легковушке влетишь в такую яму и подвеску по запчастям собирать можно.

От постоянных ремонтов этот мост скоро развалится и станет, как его предшественник, аварийным. И что тогда? Вся заречная зона будет отрезана от Пинска, а в Столин будем ездить через Лунинец?

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