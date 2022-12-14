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Atlantic Council: Следующий год может быть самым мрачным для Путина

  • 14.12.2022, 14:53
Atlantic Council: Следующий год может быть самым мрачным для Путина

Даже последним.

Американский аналитический центр Atlantic Council считает, что уходящий год можно считать провальным для Путина. Об этом говорится в статье «Vladimir Putin: 2022 Loser of the Year» («Владимир Путин: главный неудачник 2022 года).

Глава Кремля впервые за последние десять лет не будет проводить пресс-конференцию по итогам.

«Неожиданная отмена является последним свидетельством того, что в Кремле не все хорошо. В последние десять лет ежегодный пресс-марафон Путина был тщательно срежиссированным пропагандистским спектаклем, который позволял российскому диктатору демонстрировать свое «мастерство» в мировых делах. Однако, когда его вторжение в Украину разворачивается на фоне беспрецедентных потерь и роста военных поражений, Путин явно не в настроении», — пишут американские аналитики.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский явно на пике своей политической карьеры — ряд СМИ назвали его человеком года, а авторитетный журнал TIME поместил главу украинского государства на обложку.

«Контрастные судьбы российского и украинского лидеров подчеркивают бессмысленность решения Путина начать самый большой конфликт в Европе со Второй мировой войны. Его первоначальный план предусматривал короткую и победоносную войну, которая уничтожила бы украинскую независимость и заставила страну навсегда вернуться в орбиту Кремля. Вместо этого Путин стал международным изгоем, репутация его страны как военной сверхдержавы разрушена, а его украинские соперники с все большей уверенностью ожидают вполне реальную перспективу исторической победы в следующем году. Почти по любым показателям Путин является самым большим неудачником 2022 года», — резюмирует Atlantic Council.

Американские аналитики вспоминают проигранные Россией битвы за Киев, Харьков и Херсон, а также катастрофические потери российской армии, которые приближаются к ста тысячам убитыми.

«Эти потери заставили Путина начать первую в его стране мобилизацию с 1945 года, дестабилизировавшую Россию и вернувшую войну в РФ к ранее благосклонной к нему внутренней аудитории», — говорится в статье.

Также Россия несет урон и на международной арене: имидж страны был сильно запятнан разоблачением широкомасштабных военных преступлений, совершенных против украинского гражданского населения.

«Российские войска обвиняются в проведении массовых казней, сексуальном насилии, похищениях и пытках на временно оккупированных территориях Украины. Миллионы украинцев подверглись принудительной депортации, а политика неизбирательных бомбардировок РФ привела к гибели десятков тысяч людей и превратила в руины десятки украинских городов», — перечисляет преступления режима Путина Atlantic Council.

Американские аналитики отмечают, что попытки ядерного шантажа со стороны Кремля провалились. США пообещали жесткий ответ, а лояльный к России Китай заявил, что подобные угрозы недопустимы.

Atlantic Council считает, что Россия сегодня оказалась в еще большей изоляции, чем когда либо и сравнивает ее положение с большевиками сто лет назад.

«Ближе к дому Кремль заметно теряет влияние по всей территории бывшей «советской империи». В Центральной Азии Казахстан открыто дистанцируется от России, укрепляя связи с Китаем, Турцией и Западом. Азербайджан все больше игнорирует номинальную роль РФ как «регионального миротворца», в то время как Армения возмущается неспособностью Москвы предоставить ей реальную защиту», — пишут американские аналитики.

На что может рассчитывать Путин в 2023 году? Atlantic Council выразил мнение, что Кремль надеятся на усталость Запада в поддержке Украины. Но гораздо более реалистичным для американских аналитиков видится сценарий, когда украинские войска продолжат освобождение оккупированных территорий.

«Дальнейшее истощение в ближайшие месяцы повысит перспективу более всеобъемлющего военного коллапса, который может иметь серьезные последствия для будущего самой РФ», — говорится в статье.

«В конце 2022 года уже очевидно, что судьбоносное решение Путина о вторжении в Украину было одной из крупнейших геополитических ошибок современной эпохи. Его мечта разрушить установленный порядок после 1991 года и восстановить Российскую империю сделала его главной угрозой глобальной безопасности и поставила в прямую конфронтацию с грозной коалицией самых мощных государств мира, неохотно пришедших к признанию необходимости его поражения. Путин входит в 2023 с небольшим количеством друзей и еще меньшим количеством вариантов. Следующий год обещает быть самым мрачным за все время его правления. Он также может стать последним», — резюмирует Atlantic Council.

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