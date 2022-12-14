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Бойцы ВСУ взяли в плен целое отделение оккупантов

  • 14.12.2022, 15:11
  • 3,972
Бойцы ВСУ взяли в плен целое отделение оккупантов

Остальная часть взвода россиян разбежалась.

Бойцы Вооруженных сил Украины захватили в плен отделение российских оккупантов. Об этом сообщил Телеграмм-канал «Оперативный ВСУ», обнародовав соответствующее видео.

Ролик снят украинскими защитниками, проводящими допрос пленных. Озвучивается, что пленных восемь (указывается, что это полноценное отделение), хотя показаны семеро сидящих у стены со свободными руками и незавязанными глазами. Еще один пленник не попал в кадр. Остальные из взвода численностью в 21 человека сбежали.

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