Лукашенко на страшной растяжке

Лукашенко на страшной растяжке7
- Виктор Небоженко
- 14.12.2022, 15:13
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Шансов остаться живым у него не будет.
Лукашенко гнется под мощным давлением Путина, который требует от него вторжения в Украину. Лукашенко находится на страшной растяжке. С одной стороны, его поджидает судьба своего отравленного друга, бывшего министра иностранный дел Макея, с другой стороны, он может отдать преступный приказ о вторжении в Украину, без права и шансов остаться живым. И тогда уже неважно, кто и как избавит Беларусь от диктатора Лукашенко.
Лукашенко без всяких причин и мотивации пытается гнать белорусскую армию на войну с Украиной, которая уже показала свою силу на поле боя с российскими войсками. Белорусы покорно встали в очередь на уничтожение вслед за зэками и «чмобиками» российской армии.
Это будет обидная и бессмысленная смерть – белорусы будут умирать на украинской земле после и вместо зэков российских тюрем, чтобы отвлечь время и силы ВСУ от освобождения оккупированной Россией территории Украины.
Виктор Небоженко, Facebook