Юрист о «лишении гражданства»: Конституционный суд промолчит, но это явное беззаконие 6 14.12.2022, 15:22

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Режим Лукашенко учится у Гитлера и Сталина.

В Беларуси противников режима будут лишать гражданства. Законопроект, который «палаточники» приняли в двух чтениях, разрешает лишать белорусов гражданства, даже если оно получено при рождении.

Лишать гражданства можно будет после решения суда о том, что обвиняемый «участвовал в экстремистской деятельности» или «причинил тяжкий вред интересам государства», а также находится за пределами страны.

Насколько «законен» этот закон? Сайт Charter97.org обратился за комментарием к юристу.

«В таких международных правовых документах, как Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, содержатся положения, связанные с правом на гражданство. Так статья 15 Всеобщей декларации прав человека устанавливает, что каждый человек имеет право на гражданство и никто не может быть произвольно лишен своего гражданства.

Международное право не содержит положений, позволяющих государствам лишать лицо гражданства. Лишение гражданства ни в коем случае не должно приводить к безгражданству, которое нарушает не только права человека, но и права других государств, вынуждая их к обеспечению прав и законных интересов таких лиц.

Генеральная Ассамблея ООН многократно указывала на недопустимость любой дискриминации в вопросах лишения гражданства, в том числе — по политическим убеждениям.

Если говорим о национальном законодательстве, статья 10 Конституции Беларуси говорит, что «Никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь или права изменить гражданство». Нормативные акты и решения судов, противоречащие положениям Конституции, как и нормам международного права, не могут считаться законными и не имеют юридической силы. Конституционный суд промолчит, но это явное беззаконие», — комментирует законопроект юрист.

В каких странах лишали гражданства за политику?

Режим Лукашенко — не первый, кому пришло на ум лишать гражданства по политическим мотивам.

В Третьем рейхе около 39 тысяч человек были лишены гражданства. В нацистской Германии с 14 июля 1933 года действовал так называемый закон «об отмене натурализации и лишении немецкого гражданства», позволявший лишать людей гражданства. Среди них — Бертольт Брехт, Альберт Эйнштейн, Эрих Мария Ремарк, Стефан Цвейг, Ханна Арендт, Вилли Брандт.

Советский Союз также перенимал передовые репрессивные практики союзников по пакту «Молотова-Риббентропа». За время существования СССР гражданства были лишены десятки тысяч человек, среди которых — Троцкий, Солженицын, Ростропович, Войнович, Любимов и другие.

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