Арестович: Путин ведет переговоры с Китаем о «тихой пенсии» 1 14.12.2022, 15:33

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Но логистику этого процесса очень сложно представить.

Президент России Владимир Путин мог бы скрыться в Китае, чтобы попытаться избежать ответственности за развязанную им войну в Украине. Такое мнение в интервью основателю издания gordonua.com Дмитрию Гордону выразил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Вы видите перспективу, когда к Путину кто-то придет и скажет: «Вова, заканчивай все?» – спросил Гордон.

По мнению Арестовича, этот сценарий нереален, поскольку непонятно, о чем с лидером страны-оккупанта разговаривать, да и желания уходить он не проявляет.

«Нет. Я думаю, что разговора с ним не будет. Его отравят, скорее всего. Разговаривать о чем? Крыса, загнанная в угол, [лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер в бункере – он потерял способность воспринимать аргументацию нормально», – убежден советник ОПУ.

Гордон напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других политиков постоянно просят «поговорить с Путиным» и «сохранить ему лицо».

«Может Запад пойти на то, что сядут с Путиным за стол и скажут: «Парень, уходи. Мы тебе сохраняем бабки, неприкосновенность и дальше работаем с другим лидером России?» – спросил он.

«Я думаю, ему уже говорили такое. Но он не ушел. По данным, которые у меня были (не знаю, насколько они релевантны), он давно ведет переговоры с Китаем насчет тихой пенсии на маленькой ферме с голубым бассейном. И китайцы сказали вроде как «да», – заявил Арестович.

По мнению советника ОПУ, Китай – единственная страна, «способная не выдать Путина».

«И Запад, возможно, устроил бы этот вариант. Но логистику этого процесса очень сложно представить. Он в один прекрасный момент садится в самолет – и улетает? Лидер ядерной державы. А где чемоданчик? В России плановая передача власти хоть раз была на нашей с вами памяти? Это же надо назвать преемника какого-то», – сказал Арестович.

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