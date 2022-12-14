Арестович: Путин ведет переговоры с Китаем о «тихой пенсии»1
- 14.12.2022, 15:33
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Но логистику этого процесса очень сложно представить.
Президент России Владимир Путин мог бы скрыться в Китае, чтобы попытаться избежать ответственности за развязанную им войну в Украине. Такое мнение в интервью основателю издания gordonua.com Дмитрию Гордону выразил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Вы видите перспективу, когда к Путину кто-то придет и скажет: «Вова, заканчивай все?» – спросил Гордон.
По мнению Арестовича, этот сценарий нереален, поскольку непонятно, о чем с лидером страны-оккупанта разговаривать, да и желания уходить он не проявляет.
«Нет. Я думаю, что разговора с ним не будет. Его отравят, скорее всего. Разговаривать о чем? Крыса, загнанная в угол, [лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер в бункере – он потерял способность воспринимать аргументацию нормально», – убежден советник ОПУ.
Гордон напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других политиков постоянно просят «поговорить с Путиным» и «сохранить ему лицо».
«Может Запад пойти на то, что сядут с Путиным за стол и скажут: «Парень, уходи. Мы тебе сохраняем бабки, неприкосновенность и дальше работаем с другим лидером России?» – спросил он.
«Я думаю, ему уже говорили такое. Но он не ушел. По данным, которые у меня были (не знаю, насколько они релевантны), он давно ведет переговоры с Китаем насчет тихой пенсии на маленькой ферме с голубым бассейном. И китайцы сказали вроде как «да», – заявил Арестович.
По мнению советника ОПУ, Китай – единственная страна, «способная не выдать Путина».
«И Запад, возможно, устроил бы этот вариант. Но логистику этого процесса очень сложно представить. Он в один прекрасный момент садится в самолет – и улетает? Лидер ядерной державы. А где чемоданчик? В России плановая передача власти хоть раз была на нашей с вами памяти? Это же надо назвать преемника какого-то», – сказал Арестович.