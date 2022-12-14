«Как только эти недовояки получат первый удар от ВСУ - начнется грандиозная паника»1
- 14.12.2022, 15:38
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Белорусы - о военной технике, которая движется в сторону Украины.
На белорусской военной технике, движущейся в сторону Украины, заметили новые тактические знаки. Речь идет о красных квадратах. Отмечается, что такие знаки рисуются перед началом боевых действий, чтобы можно было отличать свою технику от чужой.
Далее приводим, что об этом думают читатели сайта Charter97.org:
- Этот красный квадрат моментально превратится в «Черный квадрат» Малевича сразу же при пересечении украинской границы.
- Время настает. Украинцы, вычисляйте скопления и бейте. Отправляйте «грузы 200». Чем больше, тем лучше. Не дайте путинским и лукашенковским пройдохам вас с этой стороны терроризировать.
- Зеленский не убежал из Киева, а старый кульгавый вурдалак Лукашенко так драпать будет, что спринтеров обгонит.
- Грамотно нанесены красные квадратики. Сразу видны места, по которым надо стрелять. Отличные мишени, для Javelin.
- Пусть движутся, ВСУ работы на 15 минут.
- Все не наиграются, а когда снег нужно убрать с улицы, так орут, что солярки нет.
- Тараканьи клоуны решили поиграть в войнушку? Давайте-давайте, ждем вас назад в мусорных пакетах «вояки» ряженые.
- Пугают украинцев? Только кому более пугливо: украинским бойцам, сражающимся под Бахмутом, или этим десантникам Таракана, едущим на БТРах?
- Красные метки на технике? Да в зимнем поле или лесу их будет за километр без оптики видно.
- Если пересекут границу и украинцы не сожгут, а захватят эту технику - передать ее на вооружение полку имени Кастуся Калиновского. Добавить две белых полосы сверху и снизу - получится бело-красно-белый флаг.
- Как только эти недовояки получат первый удар от ВСУ и выжившие увидят своими глазами 200-х с оторванными конечностями, начнётся грандиозная паника. Вся эта бравада и спесь мгновенно исчезнут. Слава Украине!
- Парни сдаваться едут и переходить на сторону ВСУ.