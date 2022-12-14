«Как только эти недовояки получат первый удар от ВСУ - начнется грандиозная паника» 1 14.12.2022, 15:38

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Белорусы - о военной технике, которая движется в сторону Украины.

На белорусской военной технике, движущейся в сторону Украины, заметили новые тактические знаки. Речь идет о красных квадратах. Отмечается, что такие знаки рисуются перед началом боевых действий, чтобы можно было отличать свою технику от чужой.

Далее приводим, что об этом думают читатели сайта Charter97.org:

- Этот красный квадрат моментально превратится в «Черный квадрат» Малевича сразу же при пересечении украинской границы.

- Время настает. Украинцы, вычисляйте скопления и бейте. Отправляйте «грузы 200». Чем больше, тем лучше. Не дайте путинским и лукашенковским пройдохам вас с этой стороны терроризировать.

- Зеленский не убежал из Киева, а старый кульгавый вурдалак Лукашенко так драпать будет, что спринтеров обгонит.

- Грамотно нанесены красные квадратики. Сразу видны места, по которым надо стрелять. Отличные мишени, для Javelin.

- Пусть движутся, ВСУ работы на 15 минут.

- Все не наиграются, а когда снег нужно убрать с улицы, так орут, что солярки нет.

- Тараканьи клоуны решили поиграть в войнушку? Давайте-давайте, ждем вас назад в мусорных пакетах «вояки» ряженые.

- Пугают украинцев? Только кому более пугливо: украинским бойцам, сражающимся под Бахмутом, или этим десантникам Таракана, едущим на БТРах?

- Красные метки на технике? Да в зимнем поле или лесу их будет за километр без оптики видно.

- Если пересекут границу и украинцы не сожгут, а захватят эту технику - передать ее на вооружение полку имени Кастуся Калиновского. Добавить две белых полосы сверху и снизу - получится бело-красно-белый флаг.

- Как только эти недовояки получат первый удар от ВСУ и выжившие увидят своими глазами 200-х с оторванными конечностями, начнётся грандиозная паника. Вся эта бравада и спесь мгновенно исчезнут. Слава Украине!

- Парни сдаваться едут и переходить на сторону ВСУ.

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