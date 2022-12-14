Режим Лукашенко собирается «обустраивать Донбасс» вместе с террористами из «ДНР» 11 14.12.2022, 15:48

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Появились документы.

Режим Лукашенко выходит на новый уровень сотрудничества с террористами из «ДНР». На этот раз — в строительной сфере.

По всем строительным организациям Беларуси, как стало известно сайту Charter97.org, рассылают документ, где предложены направления для сотрудничества с сепаратистами.

В частности, режим собирается построить «Белорусский микрорайон» на территории «ДНР». Дома будут строить белорусские подрядные организации, используя стройматериалы из Беларуси.

Тажке в документе прописано восстановление завода сухих строительных смесей на Донбассе. Любопытно, что предприятие собираются восстанавливать в Бахмуте, за который идут ожесточенные бои.

Режим Лукашенко, судя по документу, надеется наладить поставки белой глины из «ДНР».

В конце документа анонсируется видеоконференция с «министерством ЖХК» «ДНР».

Ранее сайт Charter97.org писал, как режим Лукашенко сотрудничает с «ДНР», «ЛНР» и оккупированным Крымом.

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