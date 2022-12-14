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Российская «бензоколонка» оказалась на грани закрытия

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  • Павел Климкин
  • 14.12.2022, 15:51
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Российская «бензоколонка» оказалась на грани закрытия
Павел Климкин

Запад поставил Кремль «на растяжку».

Ограничение цены на российскую нефть работает. Не так быстро, как нам хотелось бы, но работает – даже на уровне 60$ за баррель. Вместе с эмбарго на продажу российской нефти в РФ. Запад поставил Россию «на растяжку», и в Кремле это хорошо поняли. Потому и не могут найти ни одного достойного ответа. Ведь разница в цене на российскую нефть марки URALS и наиболее распространенную в мире BRENT достигла 30$ за баррель.

А с Балтийского моря и вовсе отдают по 45$ за баррель, куда ведь везти? До Азии далеко. Если Россия будет экспортировать меньше нефти, то под угрозой ее макрофинансовая стабильность, если больше – то отдавать придется с существенной скидкой: дешево и унизительно.

Главный результат – российская «бензоколонка» больше не работает как хочет. Ее оператор в Кремле должен либо работать по установленным Западом правилам, либо продавать меньше. Можно это было сделать раньше и жестче, тем не менее, лед тронулся.

Бензоколонку начали брать под контроль, теперь нужно довести это до конца.

Павел Климкин, «Фейсбук»

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