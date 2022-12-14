«Купил фото колес вместо самих колес» 1 14.12.2022, 16:04

2,648

Белорус решил себе сделать подарок на Новый год, но наткнулся на мошенника из РФ.

Читатель abw.by Игорь решил сделать себе подарок на Новый год, купив для машины стильные и красивые колеса к лету. «Надо срочно брать, пока есть», – сказал он себе, ведь цена предложенного ему варианта была ниже, чем по рынку. Плюс в объявлении были красивые фотографии. Но что за ними скрывалось?

«Товар на таможне, не переживай»

Игорь вспоминает, что нужный вариант нашел в одной из групп в мессенджерах. В объявлении были диски WALD Titanium Silver вместе с резиной. Продавец предлагал услуги по продаже товаров из Японии.

«По общению вполне себе адекватный товарищ, говорит красиво, со знанием сути вопроса, – описывает первое впечатление от разговора наш читатель. – Надо фото прислать – не проблема, присылает по первому же запросу. Может, еще СТО посоветовать? Вот тебе еще варианты. Правда, был момент интересный – по б/у товару согласно условиям продавца претензии не принимались и деньги не возвращались. Но имевшаяся в моем распоряжении фотогалерея говорила о том, что с качеством товара вопросов нет».

7 ноября покупатель перечислил на карту продавца 50.000 российских рублей. Тот ответил, что перевод увидел, и добавил, что диски с резиной уже выкупил, скоро товар прибудет в порт Владивостока, а оттуда уже в Минск.

А потом начались вопросы: «Через неделю я себя снова обозначил – ответ: «Товар на таможне, не переживай». Еще через недельку звонок – тишина. Пишу в мессенджере – тоже тихо, ни ответа, ни привета. За свои деньги я, как получается по факту, купил фотографии колес, а мечта так и осталась мечтой? Выходит, что так. Пару раз попытался как-то на связь с продавцом выйти, увы, он молчит. Долго додумывать не пришлось, я, скорее всего, стал жертвой мошенников».

Вот профиль продавца:

«Кидала обыкновенный»

Интернет нам подсказал, что указанный в профиле телефонный номер относится к Приморскому краю Российской Федерации. Учитывая, что продавец, как сказано в описаниях к рекламным объявлениям, занимается поставкой товаров из Японии, это как раз рядом, через Японское море переплыть.

Дальнейший «гуглеж» завел нас в «бортовики» на drive2.ru. Один из автовладельцев рассказал историю, поразительно похожую на ту, которую мы сейчас обсуждаем. По ситуации кратко получается так: потребовались диски взамен поврежденных, нашелся «добрый» продавец в Telegram с хорошим предложением:

«Начинаю переписку и получаю подтверждение, что нужный диск с резиной есть. Скидывает мне номер карты для оплаты через Сбербанк, так как предоплата являлась обязательным условием. И после началось: то логистика увеличилась, то таможня что-то проверяет, то транспортная компания хранит товар две недели. Захожу на сайт транспортной – срок хранения максимум 4 дня. Связываюсь с администратором группы-барахолки, спрашиваю, знаете ли такого. Ответ: знаем, давно забанили его. Кидала обыкновенный».

Смотрим на предыдущее фото – как говорится, найдите отличия. Это один и тот же человек, работающий по одинаковой схеме: как только прошла оплата, дальше отговорки неделю-две, а затем связь обрывается.

Как быть?

И что с этим всем делать, если следы ведут в хоть и близкое, но все же другое государство?

Ответ прост: писать заявление в наши правоохранительные органы. Там проведут проверку и вынесут решение. С учетом того, что факты «торговли», при которой оплаченный товар не доходит до потребителей, отнюдь не единичны, что еще предстоит проверить правоохранителям в рамках межгосударственных соглашений, может быть принято решение о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Однако придется доказывать, что возник умысел на завладение денежными средствами, был ли он изначально или нет. Да и был ли сам товар как таковой.

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам содержит в себе широкий круг инструментов, чтобы вывести жуликов на чистую воду даже на территории соседнего государства. Тут все от старания исполнителей зависит, а законодательно все уже придумано и во многих похожих случаях успешно работает.

Наш совет напоследок: если вы все же решились приобрести в интернете товар, а продавец находится за границей и требует полную предоплату, то по максимуму сохраняйте следы его работы. Переписка в мессенджерах, скриншоты, номера банковских карт, сообщения в чатах, предложения о продаже товаров и прочее в случае негативного сценария помогут добиться если не возврата денег, то наказания для виновного.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».