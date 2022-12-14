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«Купил фото колес вместо самих колес»

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  • 14.12.2022, 16:04
  • 2,648
«Купил фото колес вместо самих колес»

Белорус решил себе сделать подарок на Новый год, но наткнулся на мошенника из РФ.

Читатель abw.by Игорь решил сделать себе подарок на Новый год, купив для машины стильные и красивые колеса к лету. «Надо срочно брать, пока есть», – сказал он себе, ведь цена предложенного ему варианта была ниже, чем по рынку. Плюс в объявлении были красивые фотографии. Но что за ними скрывалось?

«Товар на таможне, не переживай»

Игорь вспоминает, что нужный вариант нашел в одной из групп в мессенджерах. В объявлении были диски WALD Titanium Silver вместе с резиной. Продавец предлагал услуги по продаже товаров из Японии.

«По общению вполне себе адекватный товарищ, говорит красиво, со знанием сути вопроса, – описывает первое впечатление от разговора наш читатель. – Надо фото прислать – не проблема, присылает по первому же запросу. Может, еще СТО посоветовать? Вот тебе еще варианты. Правда, был момент интересный – по б/у товару согласно условиям продавца претензии не принимались и деньги не возвращались. Но имевшаяся в моем распоряжении фотогалерея говорила о том, что с качеством товара вопросов нет».

7 ноября покупатель перечислил на карту продавца 50.000 российских рублей. Тот ответил, что перевод увидел, и добавил, что диски с резиной уже выкупил, скоро товар прибудет в порт Владивостока, а оттуда уже в Минск.

А потом начались вопросы: «Через неделю я себя снова обозначил – ответ: «Товар на таможне, не переживай». Еще через недельку звонок – тишина. Пишу в мессенджере – тоже тихо, ни ответа, ни привета. За свои деньги я, как получается по факту, купил фотографии колес, а мечта так и осталась мечтой? Выходит, что так. Пару раз попытался как-то на связь с продавцом выйти, увы, он молчит. Долго додумывать не пришлось, я, скорее всего, стал жертвой мошенников».

Вот профиль продавца:

«Кидала обыкновенный»

Интернет нам подсказал, что указанный в профиле телефонный номер относится к Приморскому краю Российской Федерации. Учитывая, что продавец, как сказано в описаниях к рекламным объявлениям, занимается поставкой товаров из Японии, это как раз рядом, через Японское море переплыть.

Дальнейший «гуглеж» завел нас в «бортовики» на drive2.ru. Один из автовладельцев рассказал историю, поразительно похожую на ту, которую мы сейчас обсуждаем. По ситуации кратко получается так: потребовались диски взамен поврежденных, нашелся «добрый» продавец в Telegram с хорошим предложением:

«Начинаю переписку и получаю подтверждение, что нужный диск с резиной есть. Скидывает мне номер карты для оплаты через Сбербанк, так как предоплата являлась обязательным условием. И после началось: то логистика увеличилась, то таможня что-то проверяет, то транспортная компания хранит товар две недели. Захожу на сайт транспортной – срок хранения максимум 4 дня. Связываюсь с администратором группы-барахолки, спрашиваю, знаете ли такого. Ответ: знаем, давно забанили его. Кидала обыкновенный».

Смотрим на предыдущее фото – как говорится, найдите отличия. Это один и тот же человек, работающий по одинаковой схеме: как только прошла оплата, дальше отговорки неделю-две, а затем связь обрывается.

Как быть?

И что с этим всем делать, если следы ведут в хоть и близкое, но все же другое государство?

Ответ прост: писать заявление в наши правоохранительные органы. Там проведут проверку и вынесут решение. С учетом того, что факты «торговли», при которой оплаченный товар не доходит до потребителей, отнюдь не единичны, что еще предстоит проверить правоохранителям в рамках межгосударственных соглашений, может быть принято решение о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Однако придется доказывать, что возник умысел на завладение денежными средствами, был ли он изначально или нет. Да и был ли сам товар как таковой.

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам содержит в себе широкий круг инструментов, чтобы вывести жуликов на чистую воду даже на территории соседнего государства. Тут все от старания исполнителей зависит, а законодательно все уже придумано и во многих похожих случаях успешно работает.

Наш совет напоследок: если вы все же решились приобрести в интернете товар, а продавец находится за границей и требует полную предоплату, то по максимуму сохраняйте следы его работы. Переписка в мессенджерах, скриншоты, номера банковских карт, сообщения в чатах, предложения о продаже товаров и прочее в случае негативного сценария помогут добиться если не возврата денег, то наказания для виновного.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

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