Европарламент вручил премию Сахарова украинскому народу 14.12.2022, 15:59

Торжественная церемония прошла в Страсбурге.

Европарламент вручил украинскому народу премию Андрея Сахарова. На торжественной церемонии, которая прошла в Страсбурге, через видеосвязь выступил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «Немецкая волна».

Денежная часть премии составляет 50 тысяч евро. она вручена украинскому народу в лице Владимира Зеленского и других избранных его представителей.

Лауреата премии Сахарова 2022 года Европарламент объявил в октябре.

«Эта награда — для тех украинцев, которые сражаются. Для тех, кто был вынужден бежать. Для тех, кто потерял родных и близких. Для всех, кто поднимается и борется за то, во что верит. Я знаю, что отважный народ Украины не сдастся и мы — тоже. Ничем не спровоцированная агрессивная война России против Украины наносит огромные издержки украинскому народу. Они не только борются за защиту своих домов, суверенитета, независимости и территориальной целостности, но и защищают свободу, демократию, верховенство права и европейские ценности на полях сражений против жестокого режима, который стремится подорвать нашу демократию, ослабить и разделить наш Союз», - заявила глава Европейского парламента Роберта Метсола.

Сайт Charter97.org писал, что премию Сахарова за 2020 год вручили представителям демократической оппозиции Беларуси.

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