ВСУ точным ударом уничтожили более 100 оккупантов в Горловке

ВСУ точным ударом уничтожили более 100 оккупантов в Горловке1
- 14.12.2022, 16:16
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Украинским бойцам помогли партизаны.
В понедельник, 12 декабря, во временно оккупированной Горловке был уничтожен пункт размещения россиян и техники. Удар по скоплению врага наводили партизаны. Об этом сообщает украинский Центр национального сопротивления.
- Операция стала возможной благодаря координации подполья и ВСУ. Военным были переданы данные по размещению личного состава оккупантов и их техники. В результате по координатам отработали украинские силы. По предварительным данным, было уничтожено более 100 личного состава врага и технику, - говорится в сообщении.
В Центре сопротивления призвали жителей оккупированных территорий анонимно сообщать координаты расположения врага или командных пунктов.