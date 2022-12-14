Полковник ВСУ рассказал, какие дроны били по российским авиабазам 2 14.12.2022, 16:23

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Это были большие беспилотники.

Взрывы на российских авиабазах под Рязанью и в Саратовской области могли произойти в результате ударов больших беспилотников. Как рассказал «Главреду» полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, это были Ту-141 — «Стрижи».

«Стрижи – это разведчики. Но они могут быть доработаны: разведывательная аппаратура может быть снята, а на ее место могут быть установлены боевые части в размере около 100 кг взрывчатого вещества. А если еще убрать парашют, то это будет довольно устойчивая машина со скоростью около 1 тысячи км/ч и дальностью полета около 1 тысячи километров. Высота полета – от 50 метров, то есть этот беспилотник может идти на предельно малой высоте», — сказал Свитан.

Ранее сайт Charter97.org писал, что украинские беспилотники могут ударить по Сибири.

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