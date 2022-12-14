За репост сообщения о двух силовиках политзаключенный получил два года колонии 4 14.12.2022, 16:29

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Дело рассматривал суд Кореличского района.

Правозащитному центру «Вясна» стал известен приговор по уголовному делу в отношении жителя Новогрудского района Виктора Пильжиса. 13 октября 2022 года его осудили за репост сообщения о двух силовиках из Волковыска на два года колонии. Дело Пильжиса рассматривал суд Кореличского района.

Виктор Пильжис — житель деревни Щорсы Новогрудского района. Его обвинили в том, что он репостнул на своей страничке в социальной сети «Одноклассники» сообщение из группы «Гродненская Область Перемен!». Само сообщение посвящалось двум работникам учреждений наказаний.

Так, про оперуполномоченного исправительной колонии №11 Кирилла Дырынду там говорилось, что он — «участник издевательств над политическими заключенными в Волковысской колонии». А про милиционера исправительного учреждения открытого типа №29 Максима Жука упоминалось как о «соучастнике издевательств над политическими узниками на Волковысской химии». К сообщению были прикреплены фотографии обоих силовиков, также там содержались их личные идентификационные номера, телефоны и адреса. Кроме того, сообщение представляло силовиков как «двух подонков».

За репост этого сообщения Виктора Пильжиса обвинили (и в дальнейшем осудили) сразу по трем статьям уголовного кодекса.

В обвинении фигурировал период времени «распространения незаконной информации» — с 24 февраля по 23 марта 2022 года.

До суда к Виктору Пильжису была применена мера пресечения в виде домашнего ареста — с 12 сентября 2022 года. Это значит, что Пильжису запрещалось выходить из дома, пользоваться интернетом и связью (за исключением чрезвычайных обстоятельств).

Кроме приговора в два года колонии, суд обязал Виктор Пильжиса выплатить двум силовикам 10 000 белорусских рублей в качестве компенсации их морального вреда.

Виктор Пильжис попробовал обжаловать этот приговор — но его оставили без изменений.

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