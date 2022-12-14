Российские оккупанты оборудовали детские пыточные на территории Украины 1 14.12.2022, 17:03

3,440

Военные преступники морят украинских детей голодом.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российские военные на оккупированных территориях обустраивают детские пыточные.

Российские военные преступники на временно оккупированных территориях Украины оборудовали детские пыточные.

Об этом телеканалу «Суспильне» рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«На оккупированных территориях есть детские пыточные. Я думал дно пробить нельзя после Бучи, Ирпеня. Я в Балаклее видел две пыточные, один парень там находился 90 дней, его выводили на расстрел. В Херсоне 10 пыточных, в одной отдельная камера, где держали детей», — сказал омбудсмен.

Российские оккупанты детям давали воду через день, не давали еду, рассказывали, что родители от них отказались.

«Был один задержанный мальчик, который на телефон сфотографировал российскую технику, держали в застенке с применением пыток», — рассказал о пытках омбудсмен.

Как писал сайт Charter97.org, на российском госканале призывали убивать украинских детей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».